Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бенфика", не продавай она своих лидеров

Лиссабонская "Бенфика" вполне могла бы стать грозной силой для грандов европейского футбола в Лиге Чемпионов, не продавай она едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "орлов", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.

Вратарь - ЯН ОБЛАК

Текущий клуб - "Атлетико"

Игр за "Бенфику" (период) - 25 (2010-2014)

Правый защитник - МАКСИ ПЕРЕЙРА

Текущий клуб - "Порту"

Игр за "Бенфику" (период) - 333 (2007-2015)

Центральный защитник - ДАВИД ЛУИЗ

Текущий клуб - "Челси"

Игр за "Бенфику" (период) - 132 (2007-2011)

Центральный защитник - ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ

Текущий клуб - "Валенсия"

Игр за "Бенфику" (период) - 128 (2011-2014)

Левый защитник - ФАБИУ КОЭНТРАУ

Текущий клуб - "Спортинг" (Лиссабон)

Игр за "Бенфику" (период) - 97 (2009-2011)

Опорный полузащитник - НЕМАНЬЯ МАТИЧ

Текущий клуб - "Челси"

Игр за "Бенфику" (период) - 98 (2011-2014)

Центральный полузащитник - РЕНАТУ САНЧЕШ

Текущий клуб - "Бавария"

Игр за "Бенфику" (период) - 35 (2015-2016)

Центральный полузащитник - АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ

Текущий клуб - "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Игр за "Бенфику" (период) - 49 (2011-2012)

Правый вингер - АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ

Текущий клуб - ПСЖ

Игр за "Бенфику" (период) - 124 (2007-2010)

Левый вингер - НИКОЛАС ГАЙТАН

Текущий клуб - "Атлетико"

Игр за "Бенфику" (период) - 254 (2010-2016)

Центральный нападающий - НОЛИТО

Текущий клуб - "Севилья"

Игр за "Бенфику" (период) - 63 (2011-2013)

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