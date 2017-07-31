Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бенфика", не продавай она своих лидеров
Лиссабонская "Бенфика" вполне могла бы стать грозной силой для грандов европейского футбола в Лиге Чемпионов, не продавай она едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "орлов", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.
Вратарь - ЯН ОБЛАК
Текущий клуб - "Атлетико"
Игр за "Бенфику" (период) - 25 (2010-2014)
Правый защитник - МАКСИ ПЕРЕЙРА
Текущий клуб - "Порту"
Игр за "Бенфику" (период) - 333 (2007-2015)
Центральный защитник - ДАВИД ЛУИЗ
Текущий клуб - "Челси"
Игр за "Бенфику" (период) - 132 (2007-2011)
Центральный защитник - ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ
Текущий клуб - "Валенсия"
Игр за "Бенфику" (период) - 128 (2011-2014)
Левый защитник - ФАБИУ КОЭНТРАУ
Текущий клуб - "Спортинг" (Лиссабон)
Игр за "Бенфику" (период) - 97 (2009-2011)
Опорный полузащитник - НЕМАНЬЯ МАТИЧ
Текущий клуб - "Челси"
Игр за "Бенфику" (период) - 98 (2011-2014)
Центральный полузащитник - РЕНАТУ САНЧЕШ
Текущий клуб - "Бавария"
Игр за "Бенфику" (период) - 35 (2015-2016)
Центральный полузащитник - АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ
Текущий клуб - "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Игр за "Бенфику" (период) - 49 (2011-2012)
Правый вингер - АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ
Текущий клуб - ПСЖ
Игр за "Бенфику" (период) - 124 (2007-2010)
Левый вингер - НИКОЛАС ГАЙТАН
Текущий клуб - "Атлетико"
Игр за "Бенфику" (период) - 254 (2010-2016)
Центральный нападающий - НОЛИТО
Текущий клуб - "Севилья"
Игр за "Бенфику" (период) - 63 (2011-2013)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21