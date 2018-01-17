Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бока Хуниорс", не продавай она своих лидеров

Вот такой бы была некогда грозная аргентинская "Бока Хуниорс" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - АГУСТИН РОССИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Бока Хуниорс"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 27 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ФАКУНДО РОНКАЛЬЯ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 84 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Фиорентину" бесплатно

Центральный защитник - НИКОЛАС БУРДИССО

Возраст: 36

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 102 (1999-2004)

Ушел: в 2004 году в "Интер" за 3,5 миллиона евро

Центральный защитник - ГАБРИЕЛЬ ПАЛЕТТА

Возраст: 31

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 73 (2007-2010)

Ушел: в 2010 году в "Парму" за неизвестную сумму

Левый защитник - ЭМИЛИАНО ИНСУА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 0 (2006-2007)

Ушел: в 2007 году в "Ливерпуль" в сделке по обмену игроками

Центральный полузащитник - ЭВЕР БАНЕГА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 30 (2007-2008)

Ушел: в 2008 году в "Валенсию" за 18 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 29 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Рому" за 6 миллионов евро

Центральный полузащитник - РОДРИГО БЕНТАНКУР

Возраст: 20

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 56 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Ювентус" за 10,5 миллиона евро

Правый вингер - НИКОЛАС ГАЙТАН

Возраст: 29

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 77 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году в "Бенфику" за 8,4 миллиона евро

Левый вингер - ДИЕГО ПЕРОТТИ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 2 (2014)

Ушел: в 2014 году возвращен "Севильей" из аренды

Форвард - КАРЛОС ТЕВЕС

Возраст: 33

Текущий клуб: "Бока Хуниорс"

Игр за "Боку Хуниорс" (период): 109 (2001-2005, 2015-2017, 2018-н.вр.)

Ушел: в 2005 году в "Коринтианс" за 15 миллионов евро, в 2017 в "Шанхай Шенхуа" за 10,5 миллиона евро

Итоговая схема:

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