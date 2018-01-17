Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бока Хуниорс", не продавай она своих лидеров
Вот такой бы была некогда грозная аргентинская "Бока Хуниорс" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - АГУСТИН РОССИ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Бока Хуниорс"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 27 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ФАКУНДО РОНКАЛЬЯ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Сельта"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 84 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Фиорентину" бесплатно
Центральный защитник - НИКОЛАС БУРДИССО
Возраст: 36
Текущий клуб: "Торино"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 102 (1999-2004)
Ушел: в 2004 году в "Интер" за 3,5 миллиона евро
Центральный защитник - ГАБРИЕЛЬ ПАЛЕТТА
Возраст: 31
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 73 (2007-2010)
Ушел: в 2010 году в "Парму" за неизвестную сумму
Левый защитник - ЭМИЛИАНО ИНСУА
Возраст: 29
Текущий клуб: "Штутгарт"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 0 (2006-2007)
Ушел: в 2007 году в "Ливерпуль" в сделке по обмену игроками
Центральный полузащитник - ЭВЕР БАНЕГА
Возраст: 29
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 30 (2007-2008)
Ушел: в 2008 году в "Валенсию" за 18 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 29 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в "Рому" за 6 миллионов евро
Центральный полузащитник - РОДРИГО БЕНТАНКУР
Возраст: 20
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 56 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Ювентус" за 10,5 миллиона евро
Правый вингер - НИКОЛАС ГАЙТАН
Возраст: 29
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 77 (2008-2010)
Ушел: в 2010 году в "Бенфику" за 8,4 миллиона евро
Левый вингер - ДИЕГО ПЕРОТТИ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 2 (2014)
Ушел: в 2014 году возвращен "Севильей" из аренды
Форвард - КАРЛОС ТЕВЕС
Возраст: 33
Текущий клуб: "Бока Хуниорс"
Игр за "Боку Хуниорс" (период): 109 (2001-2005, 2015-2017, 2018-н.вр.)
Ушел: в 2005 году в "Коринтианс" за 15 миллионов евро, в 2017 в "Шанхай Шенхуа" за 10,5 миллиона евро
Итоговая схема:
Не пропустите: Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
-
Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"
-
Официально: "Эвертон" подписал Уолкотта
-
Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca
Лента новостей
-
В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"
-
"Челси" - "Норвич" - 1:1, по пен. - 5:3 (обзор)
-
"Челси" в серии пенальти вырывает у "Норвича" путевку в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Барселона" и "Реал" поборются за вингера "Валенсии"
-
ПСЖ - "Дижон" - 8:0 (обзор)
-
"Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (обзор)
-
"Эспаньол" нанес "Барселоне" первое поражение в сезоне
-
"4+2" Неймара по системе "гол+пас" помогли ПСЖ уничтожить "Дижон"
-
"Суонси" и "Уиган" вышли в 1/16 финала кубка Англии
-
Хамес: "Зидан был моим кумиром"
-
"Зенит" назван самым прибыльным клубом Европы
-
Английский гранд может вернуть Джеко в Премьер-Лигу
-
Агент Обамеянга находится в Лондоне
-
Бэйл контактирует с грандом из АПЛ
-
Итоговый клубный рейтинг 2017-го года от IFFHS: "Реал" - первый, "Зенит" - лучший из российских клубов
-
Перес ищет варианты для расставания с Роналду
-
Испанская пресса назвала сумму, в которую "Реалу" может обойтись трансфер Кейна
-
"Валенсия" - "Алавес" - 2:1 (обзор)
-
"Генгам" - "Лион" - 0:2 (обзор)
-
Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|30
|63
|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
|28
|27
|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
|30
|26
|29
|Кильмес
|30
|25
|30
|Альдосиви
|30
|25