Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Теги боруссия менхенгладбах

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеровУже традиционно так сложилось в Германии, что все лучшие таланты Бундеслиги рано или поздно попадают в мюнхенскую "Баварию". Но, чтобы было, если бы немецким клубам удавалось сохранять в своем составе ведущих игроков? Рассмотрим на примере менхенгладбахской "Боруссии".

Вратарь - МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Боруссию" (период): 127 (2010-2014)

Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 12 миллионов евро

Центральный защитник - ТОНИ ЯНТШКЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 236 (2009-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ДАНТЕ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Боруссию" (период): 103 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Баварию" за 4,7 миллиона евро

Центральный защитник - РОМАН НОЙШТЕДТЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Боруссию" (период): 68 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Шальке" бесплатно

Центральный полузащитник - КРИСТОФ КРАМЕР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 124 (2013-2015, 2016-н.вр.)

Ушел: в 2015 году возвращен "Байером" из аренды

Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Боруссию" (период): 149 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 45 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАХМУД ДАУД

Возраст: 21

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Боруссию" (период): 88 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 12 миллионов евро

Плеймейкер - МАРКО РОЙС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Боруссию" (период): 109 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 17,1 миллиона евро

Левый вингер - АМИН ЮНЕС

Возраст: 24

Текущий клуб: "Аякс"

Игр за "Боруссию" (период): 28 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Аякс" за 2,5 миллиона евро

Правый вингер - ТОРГАН АЗАР

Возраст: 24

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 126 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - РАФФАЭЛЬ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 163 (2013-н.вр.)

Ушел: -

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1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Байер Леверкузен 7 8
11 Герта 6 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Гамбург 7 7
16 Вердер Бремен 7 4
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