Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Уже традиционно так сложилось в Германии, что все лучшие таланты Бундеслиги рано или поздно попадают в мюнхенскую "Баварию". Но, чтобы было, если бы немецким клубам удавалось сохранять в своем составе ведущих игроков? Рассмотрим на примере менхенгладбахской "Боруссии".

Вратарь - МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Боруссию" (период): 127 (2010-2014)

Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 12 миллионов евро

Центральный защитник - ТОНИ ЯНТШКЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 236 (2009-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ДАНТЕ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Боруссию" (период): 103 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Баварию" за 4,7 миллиона евро

Центральный защитник - РОМАН НОЙШТЕДТЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Боруссию" (период): 68 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Шальке" бесплатно

Центральный полузащитник - КРИСТОФ КРАМЕР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 124 (2013-2015, 2016-н.вр.)

Ушел: в 2015 году возвращен "Байером" из аренды

Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Боруссию" (период): 149 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 45 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАХМУД ДАУД

Возраст: 21

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Боруссию" (период): 88 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 12 миллионов евро

Плеймейкер - МАРКО РОЙС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Боруссию" (период): 109 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 17,1 миллиона евро

Левый вингер - АМИН ЮНЕС

Возраст: 24

Текущий клуб: "Аякс"

Игр за "Боруссию" (период): 28 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Аякс" за 2,5 миллиона евро

Правый вингер - ТОРГАН АЗАР

Возраст: 24

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 126 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - РАФФАЭЛЬ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Боруссия"

Игр за "Боруссию" (период): 163 (2013-н.вр.)

Ушел: -

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