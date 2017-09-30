Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров
Уже традиционно так сложилось в Германии, что все лучшие таланты Бундеслиги рано или поздно попадают в мюнхенскую "Баварию". Но, чтобы было, если бы немецким клубам удавалось сохранять в своем составе ведущих игроков? Рассмотрим на примере менхенгладбахской "Боруссии".
Вратарь - МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН
Возраст: 25
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Боруссию" (период): 127 (2010-2014)
Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 12 миллионов евро
Центральный защитник - ТОНИ ЯНТШКЕ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Боруссия"
Игр за "Боруссию" (период): 236 (2009-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - ДАНТЕ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Ницца"
Игр за "Боруссию" (период): 103 (2009-2012)
Ушел: в 2012 году в "Баварию" за 4,7 миллиона евро
Центральный защитник - РОМАН НОЙШТЕДТЕР
Возраст: 29
Текущий клуб: "Фенербахче"
Игр за "Боруссию" (период): 68 (2009-2012)
Ушел: в 2012 году в "Шальке" бесплатно
Центральный полузащитник - КРИСТОФ КРАМЕР
Возраст: 26
Текущий клуб: "Боруссия"
Игр за "Боруссию" (период): 124 (2013-2015, 2016-н.вр.)
Ушел: в 2015 году возвращен "Байером" из аренды
Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Боруссию" (период): 149 (2012-2016)
Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 45 миллионов евро
Центральный полузащитник - МАХМУД ДАУД
Возраст: 21
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Игр за "Боруссию" (период): 88 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 12 миллионов евро
Плеймейкер - МАРКО РОЙС
Возраст: 28
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Игр за "Боруссию" (период): 109 (2009-2012)
Ушел: в 2012 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 17,1 миллиона евро
Левый вингер - АМИН ЮНЕС
Возраст: 24
Текущий клуб: "Аякс"
Игр за "Боруссию" (период): 28 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году в "Аякс" за 2,5 миллиона евро
Правый вингер - ТОРГАН АЗАР
Возраст: 24
Текущий клуб: "Боруссия"
Игр за "Боруссию" (период): 126 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Форвард - РАФФАЭЛЬ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Боруссия"
Игр за "Боруссию" (период): 163 (2013-н.вр.)
Ушел: -
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Байер Леверкузен
|7
|8
|11
|Герта
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Гамбург
|7
|7
|16
|Вердер Бремен
|7
|4
|17
|Фрайбург
|6
|4
|18
|Кельн
|6
|1