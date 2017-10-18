Вот так бы выглядела сегодняшняя "Фиорентина", не продавай она своих лидеров

Вот такой бы была сегодняшняя "Фиорентина" из Флоренции, если бы ей удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - НЕТО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Фиорентину" (период): 101 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Ювентус" бесплатно

Правый защитник - КРИСТИАН МАДЖИО

Возраст: 35

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Фиорентину" (период): 67 (2003-2006)

Ушел: в 2016 году в "Сампдорию" за 3 миллиона евро

Центральный защитник - СТЕФАН САВИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Фиорентину" (период): 108 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Атлетико" за 25 миллионов евро

Центральный защитник - ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Фиорентину" (период): 42 (2004-2005)

Ушел: в 2005 году в "Ювентус" за 7,7 миллиона евро

Левый защитник - МАРКОС АЛОНСО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Фиорентину" (период): 85 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Челси" за 23 миллиона евро

Центральный полузащитник - БОРХА ВАЛЕРО

Возраст: 32

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Фиорентину" (период): 212 (2012-2017)

Ушел: в 2017 году в "Интер" за 5,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - МИЛАН БАДЕЛЬ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Фиорентина"

Игр за "Фиорентину" (период): 119 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Плеймейкер - ХУАН КУАДРАДО

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Фиорентину" (период): 106 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Челси" за 31 миллион евро

Плеймейкер - СТЕФАН ЙОВЕТИЧ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Фиорентину" (период): 134 (2008-2013)

Ушел: в 2013 году в "Манчестер Сити" за 26 миллионов евро

Левый вингер - АДЕМ ЛЬЯИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Фиорентину" (период): 88 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году в "Рому" за 11 миллионов евро

Форвард - МАРИО ГОМЕС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Фиорентину" (период): 47 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Вольфсбург" за 1,05 миллиона евро

Итоговая схема:

Главный тренер - ЧЕЗАРЕ ПРАНДЕЛЛИ

Возраст: 60

Текущий клуб: "Аль-Наср"

Игр с "Фиорентиной" (период): 241 (2005-2010)

Ушел: в 2010 году в сборную Италии



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