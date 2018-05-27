Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

3 Теги малага

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игрокамиВот такой бы была испанская "Малага" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - СЕРХИО АСЕНХО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Малагу" (период): 6 (2011)

Ушел: в 2011 году возвращен "Атлетико" из аренды

Правый защитник - НАЧО МОНРЕАЛЬ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Малагу" (период): 55 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 10 миллионов евро в "Арсенал"

Центральный защитник - ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Малагу" (период): 27 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году возвращен "Реалом" из аренды

Центральный защитник - ИГНАСИО КАМАЧО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Малагу" (период): 201 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году за 10 миллионов евро в "Вольфсбург"

Левый защитник - ВИТОРИНУ АНТУНЕШ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Хетафе"

Игр за "Малагу" (период): 69 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году за 6 миллионов евро в "Динамо" (Киев)

Центральный полузащитник - ИСКО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Малагу" (период): 84 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 30 миллионов евро в "Реал"

Центральный полузащитник - САНТИ КАСОРЛА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Малагу" (период): 42 (2011-2012)

Ушел: в 2012 году за 19 миллионов евро в "Арсенал"

Центральный полузащитник - ПАБЛО ФОРНАЛЬС

Возраст: 22

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Малагу" (период): 63 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году за 12 миллионов евро в "Вильярреал"

Правый вингер - САМУ КАСТИЛЬЕХО

Возраст: 23

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Малагу" (период): 39 (20114-2015)

Ушел: в 20135 году за 8 миллионов евро в "Вильярреал"

Левый вингер - ЛУИС АЛЬБЕРТО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Малагу" (период): 20 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Ливерпулем" из аренды

Форвард - ХОСЕ САЛОМОН РОНДОН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Бромвич"

Игр за "Малагу" (период): 72 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году за 9 миллионов евро в "Рубин"

Итоговая схема:

Не пропустите: "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Strateg

Камачо никогда не играл центрбека, он опорный хав, а в остальном - норм

Ответить
lopatasamolet

будете спорить с трансфермаркт?

Ответить
Strateg

Обязательно!)

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов