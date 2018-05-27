Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками
Вот такой бы была испанская "Малага" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - СЕРХИО АСЕНХО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Вильярреал"
Игр за "Малагу" (период): 6 (2011)
Ушел: в 2011 году возвращен "Атлетико" из аренды
Правый защитник - НАЧО МОНРЕАЛЬ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Малагу" (период): 55 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году за 10 миллионов евро в "Арсенал"
Центральный защитник - ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Малагу" (период): 27 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году возвращен "Реалом" из аренды
Центральный защитник - ИГНАСИО КАМАЧО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Вольфсбург"
Игр за "Малагу" (период): 201 (2011-2017)
Ушел: в 2017 году за 10 миллионов евро в "Вольфсбург"
Левый защитник - ВИТОРИНУ АНТУНЕШ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Хетафе"
Игр за "Малагу" (период): 69 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году за 6 миллионов евро в "Динамо" (Киев)
Центральный полузащитник - ИСКО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Малагу" (период): 84 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году за 30 миллионов евро в "Реал"
Центральный полузащитник - САНТИ КАСОРЛА
Возраст: 33
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Малагу" (период): 42 (2011-2012)
Ушел: в 2012 году за 19 миллионов евро в "Арсенал"
Центральный полузащитник - ПАБЛО ФОРНАЛЬС
Возраст: 22
Текущий клуб: "Вильярреал"
Игр за "Малагу" (период): 63 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году за 12 миллионов евро в "Вильярреал"
Правый вингер - САМУ КАСТИЛЬЕХО
Возраст: 23
Текущий клуб: "Вильярреал"
Игр за "Малагу" (период): 39 (20114-2015)
Ушел: в 20135 году за 8 миллионов евро в "Вильярреал"
Левый вингер - ЛУИС АЛЬБЕРТО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Малагу" (период): 20 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году возвращен "Ливерпулем" из аренды
Форвард - ХОСЕ САЛОМОН РОНДОН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Вест Бромвич"
Игр за "Малагу" (период): 72 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году за 9 миллионов евро в "Рубин"
Итоговая схема:
Не пропустите: "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду
-
Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков
-
Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду
-
Дзагоев: "Бразилия - космос, с остальными можно играть"
-
Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"
-
Пуйоль: "У меня нет сомнений, кто является лучшим игроком мира"
-
"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"
-
"Реал" оценил Бэйла дороже Неймара
-
Чичарито высказался о своём будущем
-
"Арсенал" и "Боруссия" не могут договориться по трансферу Папастатопулоса
-
Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел
-
Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
-
Робертсон прокомментировал эпизод с травмой Салаха
-
Мбаппе близок к уходу из ПСЖ
-
Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии
-
1
"Челси" заплатит 50 миллионов евро за универсального защитника
-
Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины
-
1
"Ливерпуль" возобновил интерес к Алиссону
-
"Манчестер Юнайтед" готовит рекордный трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20