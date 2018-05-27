Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот такой бы была испанская "Малага" сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - СЕРХИО АСЕНХО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Малагу" (период): 6 (2011)

Ушел: в 2011 году возвращен "Атлетико" из аренды

Правый защитник - НАЧО МОНРЕАЛЬ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Малагу" (период): 55 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 10 миллионов евро в "Арсенал"

Центральный защитник - ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Малагу" (период): 27 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году возвращен "Реалом" из аренды

Центральный защитник - ИГНАСИО КАМАЧО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Малагу" (период): 201 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году за 10 миллионов евро в "Вольфсбург"

Левый защитник - ВИТОРИНУ АНТУНЕШ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Хетафе"

Игр за "Малагу" (период): 69 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году за 6 миллионов евро в "Динамо" (Киев)

Центральный полузащитник - ИСКО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Малагу" (период): 84 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 30 миллионов евро в "Реал"

Центральный полузащитник - САНТИ КАСОРЛА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Малагу" (период): 42 (2011-2012)

Ушел: в 2012 году за 19 миллионов евро в "Арсенал"

Центральный полузащитник - ПАБЛО ФОРНАЛЬС

Возраст: 22

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Малагу" (период): 63 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году за 12 миллионов евро в "Вильярреал"

Правый вингер - САМУ КАСТИЛЬЕХО

Возраст: 23

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Малагу" (период): 39 (20114-2015)

Ушел: в 20135 году за 8 миллионов евро в "Вильярреал"

Левый вингер - ЛУИС АЛЬБЕРТО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Малагу" (период): 20 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Ливерпулем" из аренды

Форвард - ХОСЕ САЛОМОН РОНДОН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Бромвич"

Игр за "Малагу" (период): 72 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году за 9 миллионов евро в "Рубин"

Итоговая схема:

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