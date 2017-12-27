Вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеров

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Вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеровВот такой бы была сегодняшняя итальянская "Рома", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, добившихся успехов в мире футбола.

Вратарь - АЛИССОН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 38 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - АНТОНИО РЮДИГЕР

Возраст: 24

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Рому" (период): 72 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Челси" за 35 миллионов евро

Центральный защитник - КОСТАС МАНОЛАС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 147 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - МАРКИНЬОС

Возраст: 23

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Рому" (период): 30 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году в ПСЖ за 31,4 миллиона евро

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 22 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - КЕВИН СТРОТМАН

Возраст: 27

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 107 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - РАДЖА НАИНГГОЛАН

Возраст: 29

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 181 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Рому" (период): 83 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Ливерпуль" за 72 миллиона евро

Плеймейкер - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Рому" (период): 185 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году в "Ювентус" за 32 миллиона евро

Левый вингер - ЭРИК ЛАМЕЛА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Рому" (период): 67 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро

Форвард - ЭДИН ДЖЕКО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 114 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

Замена: Войцех ЩесныМартин СтекеленбургБруно ПересФедерико ФасиоТомас ВермаленМехди Бенатиа, Алессио РоманьолиЛюка ДиньДаниэле Де Росси, Алессандро ФлоренциЛеандро ПаредесДиего Перотти, Максим Гоналон.

Не пропустите: топ-10 команд 2017-го года. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Вратарь Алиссон что-то уже успел добиться в карьере?

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123

Флоренци на право,Эль Шараави на левого вингера.

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1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
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