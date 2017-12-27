Вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеров

Вот такой бы была сегодняшняя итальянская "Рома", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, добившихся успехов в мире футбола.

Вратарь - АЛИССОН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 38 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - АНТОНИО РЮДИГЕР

Возраст: 24

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Рому" (период): 72 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Челси" за 35 миллионов евро

Центральный защитник - КОСТАС МАНОЛАС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 147 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - МАРКИНЬОС

Возраст: 23

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Рому" (период): 30 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году в ПСЖ за 31,4 миллиона евро

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 22 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - КЕВИН СТРОТМАН

Возраст: 27

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 107 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - РАДЖА НАИНГГОЛАН

Возраст: 29

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 181 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Рому" (период): 83 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Ливерпуль" за 72 миллиона евро

Плеймейкер - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Рому" (период): 185 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году в "Ювентус" за 32 миллиона евро

Левый вингер - ЭРИК ЛАМЕЛА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Рому" (период): 67 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро

Форвард - ЭДИН ДЖЕКО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Рому" (период): 114 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

Замена: Войцех Щесны, Мартин Стекеленбург, Бруно Перес, Федерико Фасио, Томас Вермален, Мехди Бенатиа, Алессио Романьоли, Люка Динь, Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Леандро Паредес, Диего Перотти, Максим Гоналон.

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