Вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеров
Вот такой бы была сегодняшняя итальянская "Рома", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, добившихся успехов в мире футбола.
Вратарь - АЛИССОН
Возраст: 25
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Рому" (период): 38 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - АНТОНИО РЮДИГЕР
Возраст: 24
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Рому" (период): 72 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Челси" за 35 миллионов евро
Центральный защитник - КОСТАС МАНОЛАС
Возраст: 26
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Рому" (период): 147 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - МАРКИНЬОС
Возраст: 23
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Рому" (период): 30 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году в ПСЖ за 31,4 миллиона евро
Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Рому" (период): 22 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - КЕВИН СТРОТМАН
Возраст: 27
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Рому" (период): 107 (2013-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - РАДЖА НАИНГГОЛАН
Возраст: 29
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Рому" (период): 181 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Рому" (период): 83 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Ливерпуль" за 72 миллиона евро
Плеймейкер - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Рому" (период): 185 (2011-2016)
Ушел: в 2016 году в "Ювентус" за 32 миллиона евро
Левый вингер - ЭРИК ЛАМЕЛА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Рому" (период): 67 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро
Форвард - ЭДИН ДЖЕКО
Возраст: 31
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Рому" (период): 114 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Итоговая схема:
Замена: Войцех Щесны, Мартин Стекеленбург, Бруно Перес, Федерико Фасио, Томас Вермален, Мехди Бенатиа, Алессио Романьоли, Люка Динь, Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Леандро Паредес, Диего Перотти, Максим Гоналон.
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|Наполи
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|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
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|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1