Вот так бы выглядела сегодняшняя "Сельта", не расставайся она со своими лучшими игроками

Теги сельта виго

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Сельта", не расставайся она со своими лучшими игрокамиВот такой бы была "Сельта" из Виго сегодня, если бы ей удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - СЕРХИО АЛЬВАРЕС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Сельту" (период): 168 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - УГО МАЛЬО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Сельту" (период): 302 (2009-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - СЕРХИ ГОМЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Сельту" (период): 134 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ФАКУНДО РОНКАЛЬЯ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Сельту" (период): 70 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый защитник - ХОННИ КАСТРО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Сельту" (период): 221 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - МАРИО СУАРЕС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Гуйчжоу Чжичен"

Игр за "Сельту" (период): 26 (2007-2008)

Ушел: в 2008 году возвращен "Атлетико" из аренды

Центральный полузащитник - ДАВИД СИЛВА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Сельту" (период): 34 (2005-2006)

Ушел: в 2006 году возвращен "Валенсией" из аренды

Центральный полузащитник - РАФИНЬЯ АЛЬКАНТАРА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Сельту" (период): 33 (2013-2014)

Ушел: в 2014 году возвращен "Барселоной" из аренды

Правый вингер - ЯГО АСПАС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Сельта"

Игр за "Сельту" (период): 305 (2009-2013, 2015-н.вр.)

Ушел: в 2013 году за 10,8 миллиона евро в "Ливерпуль"

Левый вингер - НОЛИТО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Сельту" (период): 103 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году за 18 миллионов евро в "Манчестер Сити"

Форвард - ДИЕГО КОСТА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Гуйчжоу Чжичен"

Игр за "Сельту" (период): 30 (2007-2008)

Ушел: в 2008 году возвращен "Атлетико" из аренды

Итоговая схема:

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6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
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