Вот так бы выглядела сегодняшняя "Севилья", не продавай она своих лидеров

Вот такой бы была сегодняшняя испанская "Севилья", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - СЕРХИО РИКО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Севилью" (период): 145 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС

Возраст: 34

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Севилью" (период): 230 (2002-2008)

Ушел: в 2008 году в "Барселону" за 35,5 миллиона евро

Центральный защитник - СЕРХИО РАМОС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Севилью" (период): 45 (2003-2005)

Ушел: в 2005 году в "Реал" за 27 миллионов евро

Центральный защитник - ФЕДЕРИКО ФАСИО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Севилью" (период): 203 (2007-2014, 2016)

Ушел: в 2014 году в "Тоттенхэм" за 10 миллионов евро, возвращен в 2016 году "Тоттенхэмом" из аренды

Левый защитник - АЛЬБЕРТО МОРЕНО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Севилью" (период): 62 (2013-2014)

Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 18 миллионов евро

Опорный полузащитник - СТИВЕН Н'ЗОНЗИ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Севилью" (период): 108 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Севилью" (период): 149 (2011-2014)

Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 18 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДЕНИС СУАРЕС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Севилью" (период): 46 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Барселоной" из аренды

Правый вингер - ХЕСУС НАВАС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Севилью" (период): 410 (2003-2013, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2013 году в "Манчестер Сити" за 20 миллионов евро

Левый вингер - ВИТОЛО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Лас-Пальмас"

Игр за "Севилью" (период): 177 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году в "Атлетико" за 36 миллионов евро

Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Севилью" (период): 15 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году в "Лацио" за 9,45 миллиона евро

Итоговая схема:

Замена: Адиль Рами, Симон Кьяер, Николас Пареха, Алейш Видаль, Эвер Банега, Гжегож Крыховяк, Жоффрей Кондогбия, Нолито, Яго Аспас, Диего Перотти, Кевин Гамейро, Фернандо Льоренте, Карлос Бакка.

Не пропустите: эксклюзивный материал о неудаче Слуцкого в "Халл Сити". | soccernews.ru