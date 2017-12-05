Вот так бы выглядела сегодняшняя "Севилья", не продавай она своих лидеров

Теги севилья

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Севилья", не продавай она своих лидеров

 Вот такой бы была сегодняшняя испанская "Севилья", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - СЕРХИО РИКО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Севилью" (период): 145 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС

Возраст: 34

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Севилью" (период): 230 (2002-2008)

Ушел: в 2008 году в "Барселону" за 35,5 миллиона евро

Центральный защитник - СЕРХИО РАМОС

Возраст: 31

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Севилью" (период): 45 (2003-2005)

Ушел: в 2005 году в "Реал" за 27 миллионов евро

Центральный защитник - ФЕДЕРИКО ФАСИО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Севилью" (период): 203 (2007-2014, 2016)

Ушел: в 2014 году в "Тоттенхэм" за 10 миллионов евро, возвращен в 2016 году "Тоттенхэмом" из аренды

Левый защитник - АЛЬБЕРТО МОРЕНО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Севилью" (период): 62 (2013-2014)

Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 18 миллионов евро

Опорный полузащитник - СТИВЕН Н'ЗОНЗИ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Севилью" (период): 108 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Севилью" (период): 149 (2011-2014)

Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 18 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДЕНИС СУАРЕС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Севилью" (период): 46 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Барселоной" из аренды

Правый вингер - ХЕСУС НАВАС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Севилью" (период): 410 (2003-2013, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2013 году в "Манчестер Сити" за 20 миллионов евро

Левый вингер - ВИТОЛО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Лас-Пальмас"

Игр за "Севилью" (период): 177 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году в "Атлетико" за 36 миллионов евро

Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Севилью" (период): 15 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году в "Лацио" за 9,45 миллиона евро

Итоговая схема:

Замена: Адиль Рами, Симон Кьяер, Николас Пареха, Алейш Видаль, Эвер Банега, Гжегож Крыховяк, Жоффрей Кондогбия, Нолито, Яго Аспас, Диего Перотти, Кевин Гамейро, Фернандо Льоренте, Карлос Бакка.

Не пропустите: эксклюзивный материал о неудаче Слуцкого в "Халл Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов