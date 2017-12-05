Вот так бы выглядела сегодняшняя "Севилья", не продавай она своих лидеров
Вот такой бы была сегодняшняя испанская "Севилья", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - СЕРХИО РИКО
Возраст: 24
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Севилью" (период): 145 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ДАНИ АЛВЕС
Возраст: 34
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Севилью" (период): 230 (2002-2008)
Ушел: в 2008 году в "Барселону" за 35,5 миллиона евро
Центральный защитник - СЕРХИО РАМОС
Возраст: 31
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Севилью" (период): 45 (2003-2005)
Ушел: в 2005 году в "Реал" за 27 миллионов евро
Центральный защитник - ФЕДЕРИКО ФАСИО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Севилью" (период): 203 (2007-2014, 2016)
Ушел: в 2014 году в "Тоттенхэм" за 10 миллионов евро, возвращен в 2016 году "Тоттенхэмом" из аренды
Левый защитник - АЛЬБЕРТО МОРЕНО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Севилью" (период): 62 (2013-2014)
Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 18 миллионов евро
Опорный полузащитник - СТИВЕН Н'ЗОНЗИ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Севилью" (период): 108 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Севилью" (период): 149 (2011-2014)
Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 18 миллионов евро
Центральный полузащитник - ДЕНИС СУАРЕС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Севилью" (период): 46 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году возвращен "Барселоной" из аренды
Правый вингер - ХЕСУС НАВАС
Возраст: 32
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Севилью" (период): 410 (2003-2013, 2017-н.вр.)
Ушел: в 2013 году в "Манчестер Сити" за 20 миллионов евро
Левый вингер - ВИТОЛО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Лас-Пальмас"
Игр за "Севилью" (период): 177 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году в "Атлетико" за 36 миллионов евро
Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Севилью" (период): 15 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году в "Лацио" за 9,45 миллиона евро
Итоговая схема:
Замена: Адиль Рами, Симон Кьяер, Николас Пареха, Алейш Видаль, Эвер Банега, Гжегож Крыховяк, Жоффрей Кондогбия, Нолито, Яго Аспас, Диего Перотти, Кевин Гамейро, Фернандо Льоренте, Карлос Бакка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Алавес
|14
|9
|20
|Малага
|14
|8