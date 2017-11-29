Вот так бы выглядела сегодняшняя "Валенсия", не продавай она своих лидеров

Теги валенсия

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Валенсия", не продавай она своих лидеровВот такой бы была сегодняшняя испанская "Валенсия", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - ДИЕГО АЛВЕС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Фламенго"

Игр за "Валенсию" (период): 176 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году во "Фламенго" за 300 тысяч евро

Правый защитник - ЖОАУ КАНСЕЛУ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Валенсию" (период): 91 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Интер" в аренду

Центральный защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Валенсию" (период): 81 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 41 миллион евро

Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Валенсию" (период): 81 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Манчестер Сити" за 44,6 миллиона евро

Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Валенсию" (период): 110 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Барселону" за 14 миллионов евро

Опорный полузащитник - ДАНИ ПАРЕХО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Валенсию" (период): 251 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - ЭВЕР БАНЕГА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Валенсию" (период): 185 (2008-2014)

Ушел: в 2014 году в "Севилью" за 2,5 миллиона евро

Правый полузащитник - ДАВИД СИЛВА

Возраст: 31

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Валенсию" (период): 166 (2004-2010)

Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 28,75 миллиона евро

Центральный полузащитник - ИСКО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Валенсию" (период): 7 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году в "Малагу" за 6 миллионов евро

Левый полузащитник - ХУАН МАТА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Валенсию" (период): 174 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Челси" за 26,7 миллиона евро

Форвард - СИМОНЕ ДЗАДЗА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Валенсию" (период): 32 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

Замена: Эсекьель ГарайХосе ГайяЖереми МатьеХуан БернатАдиль РамиЖоффрей КондогбиаКарлос СолерАндре ГомешГонсалу ГедешДавид ВильяПако Алькасер, Арис Адурис.

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комментарии
Вадик

Самые мощные конечно Сильва,Вилья,Мата,всем таких футболистов ну ещё Джессика Альба по симуляциям натуральная Джессика

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РМ

вы забыли главную звезду Валенсии Давида Вилью

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РМ

.. и он должен быть в основе а не в запасе

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