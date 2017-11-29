Вот так бы выглядела сегодняшняя "Валенсия", не продавай она своих лидеров
Вот такой бы была сегодняшняя испанская "Валенсия", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - ДИЕГО АЛВЕС
Возраст: 32
Текущий клуб: "Фламенго"
Игр за "Валенсию" (период): 176 (2011-2017)
Ушел: в 2017 году во "Фламенго" за 300 тысяч евро
Правый защитник - ЖОАУ КАНСЕЛУ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Валенсию" (период): 91 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Интер" в аренду
Центральный защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Валенсию" (период): 81 (2014-2016)
Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 41 миллион евро
Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Валенсию" (период): 81 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Манчестер Сити" за 44,6 миллиона евро
Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА
Возраст: 28
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Валенсию" (период): 110 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Барселону" за 14 миллионов евро
Опорный полузащитник - ДАНИ ПАРЕХО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Валенсия"
Игр за "Валенсию" (период): 251 (2011-н.вр.)
Ушел: -
Опорный полузащитник - ЭВЕР БАНЕГА
Возраст: 29
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Валенсию" (период): 185 (2008-2014)
Ушел: в 2014 году в "Севилью" за 2,5 миллиона евро
Правый полузащитник - ДАВИД СИЛВА
Возраст: 31
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Валенсию" (период): 166 (2004-2010)
Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 28,75 миллиона евро
Центральный полузащитник - ИСКО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Валенсию" (период): 7 (2009-2011)
Ушел: в 2011 году в "Малагу" за 6 миллионов евро
Левый полузащитник - ХУАН МАТА
Возраст: 29
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Валенсию" (период): 174 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году в "Челси" за 26,7 миллиона евро
Форвард - СИМОНЕ ДЗАДЗА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Валенсия"
Игр за "Валенсию" (период): 32 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Итоговая схема:
Замена: Эсекьель Гарай, Хосе Гайя, Жереми Матье, Хуан Бернат, Адиль Рами, Жоффрей Кондогбиа, Карлос Солер, Андре Гомеш, Гонсалу Гедеш, Давид Вилья, Пако Алькасер, Арис Адурис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6