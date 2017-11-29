Вот так бы выглядела сегодняшняя "Валенсия", не продавай она своих лидеров

Вот такой бы была сегодняшняя испанская "Валенсия", если бы ей удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - ДИЕГО АЛВЕС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Фламенго"

Игр за "Валенсию" (период): 176 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году во "Фламенго" за 300 тысяч евро

Правый защитник - ЖОАУ КАНСЕЛУ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Валенсию" (период): 91 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Интер" в аренду

Центральный защитник - ШКОДРАН МУСТАФИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Валенсию" (период): 81 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 41 миллион евро

Центральный защитник - НИКОЛАС ОТАМЕНДИ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Валенсию" (период): 81 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Манчестер Сити" за 44,6 миллиона евро

Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Валенсию" (период): 110 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Барселону" за 14 миллионов евро

Опорный полузащитник - ДАНИ ПАРЕХО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Валенсию" (период): 251 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - ЭВЕР БАНЕГА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Валенсию" (период): 185 (2008-2014)

Ушел: в 2014 году в "Севилью" за 2,5 миллиона евро

Правый полузащитник - ДАВИД СИЛВА

Возраст: 31

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Валенсию" (период): 166 (2004-2010)

Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 28,75 миллиона евро

Центральный полузащитник - ИСКО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Валенсию" (период): 7 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году в "Малагу" за 6 миллионов евро

Левый полузащитник - ХУАН МАТА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Валенсию" (период): 174 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Челси" за 26,7 миллиона евро

Форвард - СИМОНЕ ДЗАДЗА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Валенсию" (период): 32 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

Замена: Эсекьель Гарай, Хосе Гайя, Жереми Матье, Хуан Бернат, Адиль Рами, Жоффрей Кондогбиа, Карлос Солер, Андре Гомеш, Гонсалу Гедеш, Давид Вилья, Пако Алькасер, Арис Адурис.

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