Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

Вчера издание France Football объявило список из 30-ти номинантов, которые претендуют на получение награды лучшему футболисту 2017-го года - "Золотой мяч". Однако, уже на протяжении десятилетия особой интриги относительно определения победителя нет. Всему виной выступления лучших игроков современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые на двоих за это время заполучили (можно констатировать с вероятностью 99,9%) все десять наград.

Но что было бы, если бы португалец и аргентинец шли вне зачета?

2008: (в действительности: Роналду - 1-й, Месси - 2-й)

1. ФЕРНАНДО ТОРРЕС ("Ливерпуль")

2. ИКЕР КАСИЛЬЯС ("Реал")

3. ХАВИ ("Барселона")

2009: (в действительности: Месси - 1-й, Роналду - 2-й)

1. ХАВИ ("Барселона")

2. АНДРЕС ИНЬЕСТА ("Барселона")

3. САМУЭЛЬ ЭТО'О ("Барселона"/"Интер")

2010: (в действительности: Месси - 1-й, Роналду - 6-й)

1. ХАВИ ("Барселона")

2. УЭСЛИ СНЕЙДЕР ("Интер")

3. ДИЕГО ФОРЛАН ("Атлетико")

2011: (в действительности: Месси - 1-й, Роналду - 2-й)

1. ХАВИ ("Барселона")

2. АНДРЕС ИНЬЕСТА ("Барселона")

3. УЭЙН РУНИ ("Манчестер Юнайтед")

2012: (в действительности: Месси - 1-й, Роналду - 2-й)

1. АНДРЕС ИНЬЕСТА ("Барселона")

2. ХАВИ ("Барселона")

3. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО ("Атлетико")

2013: (в действительности: Роналду - 1-й, Месси - 2-й)

1. ФРАНК РИБЕРИ ("Бавария")

2. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ (ПСЖ)

3. НЕЙМАР ("Сантос"/"Барселона")

2014: (в действительности: Роналду - 1-й, Месси - 2-й)

1. МАНУЭЛЬ НОЙЕР ("Бавария")

2. АРЬЕН РОББЕН ("Бавария")

3. ФИЛИПП ЛАМ ("Бавария")

2015: (в действительности: Месси - 1-й, Роналду - 2-й)

1. НЕЙМАР ("Барселона")

2. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария")

3. ПОЛЬ ПОГБА ("Ювентус")

2016: (в действительности: Роналду - 1-й, Месси - 2-й)

1. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико")

2. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")

3. НЕЙМАР ("Барселона")

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