Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Теги динамо загреб

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеровЗагребское "Динамо" является самым титулованным клубом Хорватии, однако в Европе "синие" уже давно не добивались какого-либо серьезного успеха. Всему виной традиционная как для таких клубов политика, из-за которой команду ежегодно покидают ее лучшие футболисты, перебирающиеся в более выгодные с финансовой и спортивной точек зрения места.

Но как бы выглядело сегодня "Динамо", не продавай оно своих ведущих игроков?

Вратарь - ЭДУАРДО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Динамо" (период): 98 (2014-2016)

Продан: в 2016 году "Челси"

Правый защитник - ТИН ЕДВАЙ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Динамо" (период): 13 (2013-2013)

Продан: в 2013 году "Роме" за 5 миллионов евро

Центральный защитник - ВЕДРАН ЧОРЛУКА

Возраст: 31

Текущий клуб: "Локомотив"

Игр за "Динамо" (период): 61 (2003-2007)

Продан: в 2007 году "Манчестер Сити" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - ДЕЯН ЛОВРЕН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Динамо" (период): 55 (2006-2010)

Продан: в 2010 году "Лиону" за 8 миллионов евро

Левый защитник - ШИМЕ ВРСАЛЬКО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Динамо" (период): 96 (2009-2013)

Продан: в 2013 году "Дженоа" за 4,88 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Динамо" (период): 96 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Интеру" за 5 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Динамо" (период): 68 (2002-2008)

Продан: в 2008 году "Тоттенхэму" за 21 миллион евро

Центральный полузащитник - МАТЕО КОВАЧИЧ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Динамо" (период): 63 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Интеру" за 11 миллионов евро

Плеймейкер - АНТЕ ЧОРИЧ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Динамо"

Игр за "Динамо" (период): 123 (2014-н.вр.)

Продан: -

Плеймейкер - МАРКО ПЬЯЦА

Возраст: 22

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Динамо" (период): 91 (2014-2016)

Продан: в 2016 году "Ювентусу" за 23 миллионов евро

Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Динамо" (период): 112 (2007-2010)

Продан: в 2010 году "Вольфсбургу" за 7 миллионов евро

Итоговая схема:

Не пропустите: 7-й тур турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Загреб 36 84
2 Риека 36 73
3 Хайдук Сплит 36 62
4 Сплит 36 52
5 Локомотива 36 52
6 Истра 1961 36 44
7 Задар 36 35
8 Осиек 36 33
9 Славен Копривница 36 32
10 Хрватски Драговольяц 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов