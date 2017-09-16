Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров
Загребское "Динамо" является самым титулованным клубом Хорватии, однако в Европе "синие" уже давно не добивались какого-либо серьезного успеха. Всему виной традиционная как для таких клубов политика, из-за которой команду ежегодно покидают ее лучшие футболисты, перебирающиеся в более выгодные с финансовой и спортивной точек зрения места.
Но как бы выглядело сегодня "Динамо", не продавай оно своих ведущих игроков?
Вратарь - ЭДУАРДО
Возраст: 34
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Динамо" (период): 98 (2014-2016)
Продан: в 2016 году "Челси"
Правый защитник - ТИН ЕДВАЙ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Динамо" (период): 13 (2013-2013)
Продан: в 2013 году "Роме" за 5 миллионов евро
Центральный защитник - ВЕДРАН ЧОРЛУКА
Возраст: 31
Текущий клуб: "Локомотив"
Игр за "Динамо" (период): 61 (2003-2007)
Продан: в 2007 году "Манчестер Сити" за 13 миллионов евро
Центральный защитник - ДЕЯН ЛОВРЕН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Динамо" (период): 55 (2006-2010)
Продан: в 2010 году "Лиону" за 8 миллионов евро
Левый защитник - ШИМЕ ВРСАЛЬКО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Динамо" (период): 96 (2009-2013)
Продан: в 2013 году "Дженоа" за 4,88 миллионов евро
Центральный полузащитник - МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Динамо" (период): 96 (2012-2016)
Продан: в 2016 году "Интеру" за 5 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Динамо" (период): 68 (2002-2008)
Продан: в 2008 году "Тоттенхэму" за 21 миллион евро
Центральный полузащитник - МАТЕО КОВАЧИЧ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Динамо" (период): 63 (2010-2013)
Продан: в 2013 году "Интеру" за 11 миллионов евро
Плеймейкер - АНТЕ ЧОРИЧ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Динамо"
Игр за "Динамо" (период): 123 (2014-н.вр.)
Продан: -
Плеймейкер - МАРКО ПЬЯЦА
Возраст: 22
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Динамо" (период): 91 (2014-2016)
Продан: в 2016 году "Ювентусу" за 23 миллионов евро
Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Динамо" (период): 112 (2007-2010)
Продан: в 2010 году "Вольфсбургу" за 7 миллионов евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
|84
|2
|Риека
|36
|73
|3
|Хайдук Сплит
|36
|62
|4
|Сплит
|36
|52
|5
|Локомотива
|36
|52
|6
|Истра 1961
|36
|44
|7
|Задар
|36
|35
|8
|Осиек
|36
|33
|9
|Славен Копривница
|36
|32
|10
|Хрватски Драговольяц
|36
|30