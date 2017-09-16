Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Загребское "Динамо" является самым титулованным клубом Хорватии, однако в Европе "синие" уже давно не добивались какого-либо серьезного успеха. Всему виной традиционная как для таких клубов политика, из-за которой команду ежегодно покидают ее лучшие футболисты, перебирающиеся в более выгодные с финансовой и спортивной точек зрения места.

Но как бы выглядело сегодня "Динамо", не продавай оно своих ведущих игроков?

Вратарь - ЭДУАРДО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Динамо" (период): 98 (2014-2016)

Продан: в 2016 году "Челси"

Правый защитник - ТИН ЕДВАЙ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Динамо" (период): 13 (2013-2013)

Продан: в 2013 году "Роме" за 5 миллионов евро

Центральный защитник - ВЕДРАН ЧОРЛУКА

Возраст: 31

Текущий клуб: "Локомотив"

Игр за "Динамо" (период): 61 (2003-2007)

Продан: в 2007 году "Манчестер Сити" за 13 миллионов евро

Центральный защитник - ДЕЯН ЛОВРЕН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Динамо" (период): 55 (2006-2010)

Продан: в 2010 году "Лиону" за 8 миллионов евро

Левый защитник - ШИМЕ ВРСАЛЬКО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Динамо" (период): 96 (2009-2013)

Продан: в 2013 году "Дженоа" за 4,88 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Динамо" (период): 96 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Интеру" за 5 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Динамо" (период): 68 (2002-2008)

Продан: в 2008 году "Тоттенхэму" за 21 миллион евро

Центральный полузащитник - МАТЕО КОВАЧИЧ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Динамо" (период): 63 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Интеру" за 11 миллионов евро

Плеймейкер - АНТЕ ЧОРИЧ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Динамо"

Игр за "Динамо" (период): 123 (2014-н.вр.)

Продан: -

Плеймейкер - МАРКО ПЬЯЦА

Возраст: 22

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Динамо" (период): 91 (2014-2016)

Продан: в 2016 году "Ювентусу" за 23 миллионов евро

Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Динамо" (период): 112 (2007-2010)

Продан: в 2010 году "Вольфсбургу" за 7 миллионов евро

Итоговая схема:

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