Вот так хорватские болельщики праздновали выход своей сборной в финал ЧМ

Вчера сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата Мира. Победу своей национальной команды над Англией праздновала без преувеличения вся страна.

А это видео празднования английскими и хорватскими фанатами голов своих сборных во вчерашнем матче:

Напомним, Модрич прокомментировал победу над Англией. | soccernews.ru