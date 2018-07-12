Вот так хорватские болельщики праздновали выход своей сборной в финал ЧМ

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Вот так хорватские болельщики праздновали выход своей сборной в финал ЧМВчера сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата Мира. Победу своей национальной команды над Англией праздновала без преувеличения вся страна.

А это видео празднования английскими и хорватскими фанатами голов своих сборных во вчерашнем матче:

Напомним, Модрич прокомментировал победу над Англией. | soccernews.ru

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