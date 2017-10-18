Вот так играл юный Месси

Каталонская "Барселона" представила видео с игрой юного Лионеля Месси. Предлагаем посмотреть, как начинал свой путь в большой футбол один из лучших игроков в истории футбола.

Напомним, Паулиньо сравнил Месси и Неймара. | soccernews.ru