Вот так нигерийцы пытались остановить Месси и Ко

Во вчерашнем матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными Нигерии и Аргентины игроки первой пытались останавливать лидера атак "бело-голубых" Лионеля Месси всеми возможными способами:

Напомним, Месси провел матч с Нигерией с амулетом, который ему подарил журналист. | soccernews.ru