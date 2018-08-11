Вот так Погба реализовал пенальти во вчерашнем матче с "Лестером"

Дебютный гол сезона в АПЛ вчера забил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, реализовавший пенальти в начале матче с "Лестером". Было это вот так:

Но пользователи соцсетей увидели данный момент несколько по-другому:

Напомним, Погба повторил рекорд АПЛ. | soccernews.ru