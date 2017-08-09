Вот так Роналду проводил время на "скамейке" запасных в игре против "Манчестер Юнайтед"

Большую часть вчерашнего матча своей команды за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду провел на "скамейке" запасных. Однако даже это не помешало операторам заснять несколько интересных эпизодов с участием португальца.

Напомним, Роналду лично настоял на своем участии в игре против "красных дьяволов". | soccernews.ru