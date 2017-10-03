Вот так Роналду тренируется вместе со своим сыном

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду дал интервью своему бывшему партнеру по английскому "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду, после чего они провели мини-тренировку со старшим сыном португальца Криштиану.

Напомним, Роналду уже в детстве нацеливался на "Золотой мяч". | soccernews.ru