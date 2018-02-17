Вот так тренируется Куртуа в преддверии игры с "Барселоной"

Теги челсибарселонатибо куртуа

Вот так тренируется Куртуа в преддверии игры с "Барселоной"Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа провел оригинальную тренировку в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

Напомним, "Челси" интересуется одним из лидеров "Уотфорда". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов