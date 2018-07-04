Вот таким будет следующее поколение футболистов

1 Теги чемпионат мира

Вот таким будет следующее поколение футболистовУчитывая современные тенденции в футболе, вполне вероятно, что следующее поколение игроков будет вот таким:

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