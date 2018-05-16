Вот таким образом "Барселона" намерена попрощаться с Иньестой

Теги барселонареал сосьедадандрес иньеста

Вот таким образом "Барселона" намерена попрощаться с ИньестойКаталонская "Барселона" намерена организовать грандиозную мозаику на "Камп Ноу" в честь своего капитана Андреса Иньесты перед заключительным матчем сезона против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна. Выглядеть она будет следующим образом.

Напомним, "Барселона" продает футболки Иньесты со знаком бесконечности вместо номера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов