Вот таким образом "Барселона" намерена попрощаться с Иньестой

Каталонская "Барселона" намерена организовать грандиозную мозаику на "Камп Ноу" в честь своего капитана Андреса Иньесты перед заключительным матчем сезона против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна. Выглядеть она будет следующим образом.

Напомним, "Барселона" продает футболки Иньесты со знаком бесконечности вместо номера. | soccernews.ru