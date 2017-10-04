Вот такой бы могла быть сборная Каталонии

1-го октября текущего года жители автономного сообщества Испании Каталония проголосовали за то, чтобы их регион получил независимость. И хотя до официального образования нового государства на политической карте мира еще необходимо пройти долгий путь, мы попытаемся представить, какой бы сегодня могла бы быть сборная Каталонии.

Вратарь - КИКО КАСИЛЬЯ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Реал"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 6 миллионов евро

Правый защитник - ЭКТОР БЕЛЬЕРИН

Возраст: 22

Текущий клуб: "Арсенал"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 30 миллионов евро

Центральный защитник - ЖЕРАР ПИКЕ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Барселона"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 40 миллионов евро

Центральный защитник - Марк Бартра

Возраст: 26

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 10 миллионов евро

Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Барселона"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 32 миллиона евро

Опорный полузащитник - СЕРХИО БУСКЕТС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Барселона"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 60 миллионов евро

Центральный полузащитник - СЕРХИ РОБЕРТО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Барселона"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 25 миллионов евро

Центральный полузащитник - СЕСК ФАБРЕГАС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Челси"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 35 миллионов евро

Центральный полузащитник - ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Бавария"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 40 миллионов евро

Форвард - КЕЙТА БАЛЬДЕ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Монако"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 25 миллионов евро

Форвард - МАРИАНО ДИАС

Возраст: 24

Текущий клуб: "Лион"

Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 5 миллионов евро

Главный тренер - ХОСЕП ГВАРДИОЛА

Возраст: 46

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

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