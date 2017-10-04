Вот такой бы могла быть сборная Каталонии
1-го октября текущего года жители автономного сообщества Испании Каталония проголосовали за то, чтобы их регион получил независимость. И хотя до официального образования нового государства на политической карте мира еще необходимо пройти долгий путь, мы попытаемся представить, какой бы сегодня могла бы быть сборная Каталонии.
Вратарь - КИКО КАСИЛЬЯ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Реал"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 6 миллионов евро
Правый защитник - ЭКТОР БЕЛЬЕРИН
Возраст: 22
Текущий клуб: "Арсенал"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 30 миллионов евро
Центральный защитник - ЖЕРАР ПИКЕ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Барселона"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 40 миллионов евро
Центральный защитник - Марк Бартра
Возраст: 26
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 10 миллионов евро
Левый защитник - ЖОРДИ АЛЬБА
Возраст: 28
Текущий клуб: "Барселона"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 32 миллиона евро
Опорный полузащитник - СЕРХИО БУСКЕТС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Барселона"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 60 миллионов евро
Центральный полузащитник - СЕРХИ РОБЕРТО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Барселона"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 25 миллионов евро
Центральный полузащитник - СЕСК ФАБРЕГАС
Возраст: 30
Текущий клуб: "Челси"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 35 миллионов евро
Центральный полузащитник - ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Бавария"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 40 миллионов евро
Форвард - КЕЙТА БАЛЬДЕ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Монако"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 25 миллионов евро
Форвард - МАРИАНО ДИАС
Возраст: 24
Текущий клуб: "Лион"
Трансферная стоимость (данные TransferMarkt): 5 миллионов евро
Главный тренер - ХОСЕП ГВАРДИОЛА
Возраст: 46
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
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