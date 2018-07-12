Вот такой была реакция английских фанатов в Гайд-парке на гол Триппьера

Теги англияхорватиякиран триппьер

Вот такой была реакция английских фанатов в Гайд-парке на гол ТриппьераВот такой была реакция английских фанатов, собравшихся в Гайд-парке для просмотра полуфинального матча Чемпионата Мира между своей сборной и национальной командой Хорватии, на гол защитника "трех львов" Кирана Триппьера.

Напомним,  Саутгейт положительно оценил выступление сборной Англии на ЧМ. | soccernews.ru

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