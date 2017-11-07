Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Теги испаниягерманияроссия

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планетыХотя до начала Чемпионата Мира в России осталось еще больше полугода некоторые из команд, которые примут участие в турнире, уже представили свою игровую форму для Мундиаля. Предлагаем ознакомиться с презентованной экипировкой.

ГЕРМАНИЯ

РОССИЯ

АРГЕНТИНА

БЕЛЬГИЯ

КОЛУМБИЯ

ЯПОНИЯ

МЕКСИКА

ИСПАНИЯ

Напомним, сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве. | soccernews.ru

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