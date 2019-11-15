"Вовка под контролем". Аршавин поделился забавным раритетным фото с Быстровым

1 Теги зенит санкт-петербургспартак москваандрей аршавинвладимир быстров

"Вовка под контролем". Аршавин поделился забавным раритетным фото с Быстровым

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин опубликовал забавную фотографию с экс-полузащитником "Спартака" Владимиром Быстровым.

"Вовка под контролем", - написал Аршавин в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вовка под контролем!!!!⚽️

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Напомним, что Аршавин и Быстров являются воспитанниками "Зенита". В 2004 году Быстров перешел в "Спартак", но в 2009 году вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

В данный момент оба экс-футболиста работают на телевидении.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Так вот когда Быстров стал "этим"))))

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