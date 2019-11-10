"Война против россиян". В МИД России назвали причину, почему "Спартак" не поедет на турнир в США



В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию, что "Спартак" будет вынужден откажется от участия в турнире Florida Cup в Орландо из-за проблем с получением виз.

"США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы - еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции", - заявил представитель МИД России в интервью изданию "Подъем".

Напомним, что Florida Cup состоится в США в январе 2020 года. Планировалось, что на турнире "Спартак" сыграет с бразильскими клубами "Коринтиансом" и "Палмейрас", а также колумбийским "Атлетико Насьональ".

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