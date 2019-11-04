Войо Чалов: "Ничья с "Рубином" - неплохой результат"

Тренер "Крыльев Советов" Войо Чалов прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0).

"В первой половине мы вообще не создали моментов, преимущество было за "Рубином". После перерыва мы ускорились и начали создавать моменты, что привело к попаданию Тимофеева в перекладину. Ничья с "Рубином" - неплохой результат. Как говорил Юрий Семин: "Заработали очко - сделали шаг вперед", - заявил Чалов.

Напомним, что наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович пропустил игру из-за дисквалификации.

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