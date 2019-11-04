Войо Чалов: "Ничья с "Рубином" - неплохой результат"

Теги крылья советоврубин

Войо Чалов: "Ничья с "Рубином" - неплохой результат"

Тренер "Крыльев Советов" Войо Чалов прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0).

"В первой половине мы вообще не создали моментов, преимущество было за "Рубином". После перерыва мы ускорились и начали создавать моменты, что привело к попаданию Тимофеева в перекладину. Ничья с "Рубином" - неплохой результат. Как говорил Юрий Семин: "Заработали очко - сделали шаг вперед", - заявил Чалов.

Напомним, что наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович пропустил игру из-за дисквалификации.

Читайте также: "Крылья Советов" и "Рубин" закончили ничьей в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров

"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов