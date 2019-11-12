Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"

Теги шахтер донецкдинамо киев

Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"

Полиция Украины объявила об открытии уголовного производства против болельщиков киевского "Динамо" по делу о расизме в матче с "Шахтёром".

Удалось выяснить, что группа примерно из 20 фанатов столичной команды во время игры, состоявшейся 10 ноября, выкрикивали дискриминационные лозунги в адрес футболистов "горняков".

Дело возбуждено по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Правоохранители занимаются установлением лиц, причастных к преступлению, и их розыском.

Не пропустите: Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта

СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 14 40
2 Заря Луганск Заря Луганск 14 28
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 14 27
4 Динамо Киев Динамо Киев 14 27
5 Александрия Александрия 14 24
6 Мариуполь Мариуполь 14 17
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 14 15
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 14 14
9 Dnipro-1 Dnipro-1 14 12
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 14 11
11 Львов Львов 14 11
12 Ворскла Ворскла 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов