Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
Полиция Украины объявила об открытии уголовного производства против болельщиков киевского "Динамо" по делу о расизме в матче с "Шахтёром".
Удалось выяснить, что группа примерно из 20 фанатов столичной команды во время игры, состоявшейся 10 ноября, выкрикивали дискриминационные лозунги в адрес футболистов "горняков".
Дело возбуждено по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
Правоохранители занимаются установлением лиц, причастных к преступлению, и их розыском.
Не пропустите: Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Барселона" презентовала новую форму
-
Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России
-
Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
-
1
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Слуцкий рассказал о разводе с женой
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
Врач сборной России рассказал о травмах Баринова и Черышева
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
Тренер "Сочи" Точилин сделал заявление о своём будущем в клубе
-
Врач сборной России: "Никакого повреждения у Головина нет"
-
В "Ливерпуле" опасаются рецидива травмы у Салаха
-
1
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
-
Агент Петреску не исключил возвращение тренера в Россию
-
Газзаев высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
-
1
"Манчестер Сити" готов зимой потратить на усиление состава более 100 миллионов евро
-
Головин второй день подряд тренировался по индивидуальной программе
-
Стерлинг прокомментировал исключение из состава сборной Англии
-
Арустамян назвал вероятного следующего тренера "Сочи"
-
Саутгейт высказался об исключении Стерлинга из состава сборной Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8