Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"

Полиция Украины объявила об открытии уголовного производства против болельщиков киевского "Динамо" по делу о расизме в матче с "Шахтёром".

Удалось выяснить, что группа примерно из 20 фанатов столичной команды во время игры, состоявшейся 10 ноября, выкрикивали дискриминационные лозунги в адрес футболистов "горняков".

Дело возбуждено по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Правоохранители занимаются установлением лиц, причастных к преступлению, и их розыском.

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