Возбуждено уголовное дело в связи с переходом Рауша в "Динамо"

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Возбуждено уголовное дело в связи с переходом Рауша в "Динамо"

В связи с переходом защитника Константина Рауша в московское "Динамо" правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщают российские СМИ.

Московский клуб приобрел 28-летнего футболиста у "Кельна" в январе 2018 года за 1,5 миллиона евро. При этом "Динамо" выплатило определенную сумму компании Golden Toys, которая связана с бывшим генеральным директором клуба Евгением Муравьевым. Через некоторое время Муравьев был уволен из клуба.

"По факту хищения денежных средств у футбольного клуба "Динамо" возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из "Кельна" футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, "Кельн" отрицает участие посредников в переговорах. В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем Общества "Динамо" был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы", - приводят слова пресс-службы "Динамо" российские СМИ.

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