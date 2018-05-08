Возглавить "Ниццу" может экс-тренер "Севильи"
"Ницца" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Севильи" Эдуардо Бериццо, сообщает Mercato365.
По сведениям издания, аргентинский специалист может стать преемником нынешнего наставника Люсьена Фавра, который летом, скорее всего, возглавит дортмундскую "Боруссию". Альтернативным вариантов для французов является Петер Бош, который ранее тренировал все ту же "Боруссию".
Напомним, что 48-летний Бериццо в прошлом сезоне покинул "Севилью" из-за проблем со здоровьем, но сейчас с ним все в порядке.
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