Возглавить "Зенит" может аргентинец

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Возглавить "Зенит" может аргентинецНовым главным тренером питерского "Зенита" может стать Марсело Бьелса, осенью прошлого года уволенный из "Лилля", информируют Невские новости.

По сведениям источника, 62-летний аргентинский специалист вошел в круг претендентов на пост наставника "сине-бело-голубых", которые ближайшим летом могут расстаться со своим "рулевым" Роберто Манчини. В питерском клубе рассчитывают, что Бьелса сможет легко найти общий язык со своими многочисленными соотечественниками среди игроков "Зенита".

Напомним, Фалькао мог перейти в "Зенит". | soccernews.ru

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