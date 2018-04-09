Возглавить "Зенит" может аргентинец

Новым главным тренером питерского "Зенита" может стать Марсело Бьелса, осенью прошлого года уволенный из "Лилля", информируют Невские новости.

По сведениям источника, 62-летний аргентинский специалист вошел в круг претендентов на пост наставника "сине-бело-голубых", которые ближайшим летом могут расстаться со своим "рулевым" Роберто Манчини. В питерском клубе рассчитывают, что Бьелса сможет легко найти общий язык со своими многочисленными соотечественниками среди игроков "Зенита".

Напомним, Фалькао мог перейти в "Зенит". | soccernews.ru