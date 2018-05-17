Возглавить "Зенит" может бывший наставник "Реала" и победитель Лиги Чемпионов

Возглавить питерский "Зенит" может главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, информирует Evening Standard.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают 58-летнего специалиста в качестве одного из кандидатов на роль нового наставника своей команды. Однако подписание контракта с испанцем будет стоить российскому клубу 7 миллионов евро, которые за своего тренера желают получить "сороки".

Напомним, Широков не верит в приход Сарри в "Зенит". | soccernews.ru