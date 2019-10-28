Возле стадиона "Спартака" начался пожар

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Возле стадиона "Спартака" начался пожар

В Тушино возле стадиона "Открытие Арена", который принадлежит московскому "Спартаку", начался пожар.

На данный момент пожарные пытаются потушить огонь. Рядом с очагом возгорания также находятся новые жилищные комплексы.

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ.

А еще: "Спартак" разгромил "Локомотив" в гостевом матче РПЛ | http://soccernews.ru
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