Возлюбленная Роналду показала видео с празднования дня рождения детей футболиста

Возлюбленная форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, Джорджина Родригес в инстаграме опубликовала видео празднования дня рождения детей футболиста. Близнецам Еве и Матео исполнилось сегодня, 5 июня, три года.

Ранее сам футболист в соцсети посвятил трогательный пост детям.

Напомним, Ева и Матео родились в 2017 года от суррогатной матери.

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