Возлюбленная Роналду появилась на обложке журнала L’Officiel

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес снялась для для арабского издания журнала L’Officiel.

В инстаграме издания появился отрывок из интервью девушки:

"Я замкнутый и застенчивый человек. Но я также очень счастлив, и я отдаю свое сердце тем, кто показывает мне, что они заслуживают моего доверия и дружбы", - сказала девушка.

Отметим, журнал выходит по всему миру, включая Россию и Объединенные Арабские Эмираты.

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