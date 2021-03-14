Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста

Теги ростовпавел мамаев

Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста

Ирен Гарсия Морено, возможная любовница полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, поделилась мнением о ситуации с изменой футболиста.

"Я не собираюсь ни с кем спорить, особенно с теми людьми, которые не не представляют ценности, с которыми я была воспитана. Подобное вызывает у меня отторжение. Не хочу даже думать, что подобный способ добиться роскошной жизни представляет собой даже минимальный процент такой прекрасной страны, как Россия. Я сама решаю, как мне жить. Не могу даже выразить масштаб отвращения из-за того, что мое имя упоминается в столь унизительной истории. Я больше не буду это комментировать", - написала Морено в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что об измене Мамаева заявила его жена Алана. Позднее она объявила, что разводится с футболистом.

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