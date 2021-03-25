"Возможно, кровь ударила ему в голову". Экс-игрок сборной Франции высказался об ударе Зидана в грудь Матерацци

Теги франциязинедин зиданиталиямарко матераццивилли саньоль

"Возможно, кровь ударила ему в голову". Экс-игрок сборной Франции высказался об ударе Зидана в грудь Матерацци

Фото: твиттер "Евроспорт"/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился мнением о конфликте между экс-капитаном французов Зинедином Зиданом и бывшим защитником сборной Италии Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года. Тогда Зидан ударил Матерацци головой в грудь и получил красную карточку.

"Я могу сказать, что играл вместе с одним из лучших футболистов в мире. Он также является прекрасным человеком. Но быть может в финале кровь ударила ему в голову. К сожалению, все это произошло не в то время. После матча мы все были злы, но нельзя сказать, что выиграли бы, если бы Зидан остался на поле. Но из-за подобной несдержанности страдает вся команда", - приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Франция - Италия завершился вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались итальянцы.

Не пропустите: "Ювентус" хочет пригласить Зидана. Тренер заинтересован в работе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы сроки проведения нового сезона АПЛ

Названы сроки проведения нового сезона АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов