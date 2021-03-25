"Возможно, кровь ударила ему в голову". Экс-игрок сборной Франции высказался об ударе Зидана в грудь Матерацци

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Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился мнением о конфликте между экс-капитаном французов Зинедином Зиданом и бывшим защитником сборной Италии Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года. Тогда Зидан ударил Матерацци головой в грудь и получил красную карточку.

"Я могу сказать, что играл вместе с одним из лучших футболистов в мире. Он также является прекрасным человеком. Но быть может в финале кровь ударила ему в голову. К сожалению, все это произошло не в то время. После матча мы все были злы, но нельзя сказать, что выиграли бы, если бы Зидан остался на поле. Но из-за подобной несдержанности страдает вся команда", - приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Франция - Италия завершился вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались итальянцы.

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