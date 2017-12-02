Возможно, последний матч Слуцкого: "Халл Сити" сыграет с "Шеффилд Уэнсдэй"

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Возможно, последний матч Слуцкого: "Халл Сити" сыграет с "Шеффилд Уэнсдэй""Шеффилд Уэнсдэй" – "Халл Сити"

Стадион: "Хиллсборо"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Майк Джонс

"Халл Сити" Леонида Слуцкого в матче 20 тура Чемпионшипа встретится с "Шеффилд Уэнсдэй". Этим летом переход российского тренера в стан "тигров" вызвал большой ажиотаж, руководство команды ставило большие цели, фанаты мечтали о скором возвращении в элитный дивизион, сам Слуцкий также был полон оптимизма, однако затем столкнулся с реалиями британского футбола. В ЦСКА он не привык, что любая команда будет биться против него до последней секунды, даже аутсайдеры могут отобрать очки, проигрывая по ходу встречи в несколько мячей. К тому же "Халл" толком не усилился в межсезонье, потеряв нескольких важных игроков. Как оказалось, к такому Слуцкий оказался не готов.

На данный момент "Халл" не выигрывает уже в шести матчах подряд, в последнем туре "тигры" вели 2:0, но в итоге проиграли "Бристоль Сити", пропустив на последней минуте. Оборона команды играет безобразно, 35 пропущенных мячей – один из худших показателей в лиге. При том, что забил "Халл" столько же. С атакой все в порядке, больше забил только лидер "Вулверхэмптон", вот только бразильская система в Чемпионшипе не действует.

После игры с "Бристоль Сити" фанаты "Халла" призвали Слуцкого уйти в отставку, это и не удивительно, у команды только 4 победы в 19 матчах, от зоны вылета отделяет всего четыре очка, о выходе в АПЛ можно только мечтать. Перед отчетной игрой российский тренер провел переговоры с руководством клуба, ему дали время на исправление ситуации, но затягивать не стоит, начать побеждать нужно уже сейчас, ведь следующего матча может уже и не быть.

Соперник "Халла" – "Шеффилд Уэнсдэй". "Совы" являются середняком Чемпионшипа, они также не могут выиграть в последних матчах, но в целом выступают стабильнее. Команда находится на 11 месте в шести очках от зоны плей-офф. На своем поле в текущем сезоне "совы" проиграли лишь своему главному сопернику "Шеффилд Юнайтед". В дерби Стального города "клинки" выиграли со счетом 2:4.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 44 игры: 19 побед на счету "Шеффилд Уэнсдэй", 10 – у "Халл Сити", 15 раз была зафиксирована ничья.

В последний раз команды играли в финале плей-офф Чемпионшипа 15/16. "Тигры" выиграли 1:0 и вышли в АПЛ.

Последняя победа "Халла" датирована 21 октября, когда был обыгран "Барнсли".

Ориентировочные составы:

"Шеффилд Уэнсдэй": Вествуд, Палмер, Лоовенс, Акен, Фокс, Ли, Джонс, Баннан, Рич, Родес, Хупер.

"Халл Сити": МакГрегор, Томори, Мазух, Эктор, Аина, Ирвайн, Ларссон, Боуэн, Хенриксен, Гросицки, Кэмпбелл.

Прогноз на матч:

"Шеффилд Уэнсдэй" – фаворит, "совы" уверенно играют на своем поле, а команда Слуцкого в последнее время находится не в лучшем состоянии. "Халл" много пропускает, в последних четырех играх как минимум два мяча, но и сам постоянно забивает, поэтому можно надеяться на большое количество голов в отчетном противостоянии.

Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.80, на ничью – 3.80, на гостей – 4.30.

Вячеслав Горбачев

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7 Бернли 15 25
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10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
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