Возможно, последний матч Слуцкого: "Халл Сити" сыграет с "Шеффилд Уэнсдэй"
"Шеффилд Уэнсдэй" – "Халл Сити"
Стадион: "Хиллсборо"
Начало матча: 18:00
Арбитр: Майк Джонс
"Халл Сити" Леонида Слуцкого в матче 20 тура Чемпионшипа встретится с "Шеффилд Уэнсдэй". Этим летом переход российского тренера в стан "тигров" вызвал большой ажиотаж, руководство команды ставило большие цели, фанаты мечтали о скором возвращении в элитный дивизион, сам Слуцкий также был полон оптимизма, однако затем столкнулся с реалиями британского футбола. В ЦСКА он не привык, что любая команда будет биться против него до последней секунды, даже аутсайдеры могут отобрать очки, проигрывая по ходу встречи в несколько мячей. К тому же "Халл" толком не усилился в межсезонье, потеряв нескольких важных игроков. Как оказалось, к такому Слуцкий оказался не готов.
На данный момент "Халл" не выигрывает уже в шести матчах подряд, в последнем туре "тигры" вели 2:0, но в итоге проиграли "Бристоль Сити", пропустив на последней минуте. Оборона команды играет безобразно, 35 пропущенных мячей – один из худших показателей в лиге. При том, что забил "Халл" столько же. С атакой все в порядке, больше забил только лидер "Вулверхэмптон", вот только бразильская система в Чемпионшипе не действует.
После игры с "Бристоль Сити" фанаты "Халла" призвали Слуцкого уйти в отставку, это и не удивительно, у команды только 4 победы в 19 матчах, от зоны вылета отделяет всего четыре очка, о выходе в АПЛ можно только мечтать. Перед отчетной игрой российский тренер провел переговоры с руководством клуба, ему дали время на исправление ситуации, но затягивать не стоит, начать побеждать нужно уже сейчас, ведь следующего матча может уже и не быть.
Соперник "Халла" – "Шеффилд Уэнсдэй". "Совы" являются середняком Чемпионшипа, они также не могут выиграть в последних матчах, но в целом выступают стабильнее. Команда находится на 11 месте в шести очках от зоны плей-офф. На своем поле в текущем сезоне "совы" проиграли лишь своему главному сопернику "Шеффилд Юнайтед". В дерби Стального города "клинки" выиграли со счетом 2:4.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 44 игры: 19 побед на счету "Шеффилд Уэнсдэй", 10 – у "Халл Сити", 15 раз была зафиксирована ничья.
В последний раз команды играли в финале плей-офф Чемпионшипа 15/16. "Тигры" выиграли 1:0 и вышли в АПЛ.
Последняя победа "Халла" датирована 21 октября, когда был обыгран "Барнсли".
Ориентировочные составы:
"Шеффилд Уэнсдэй": Вествуд, Палмер, Лоовенс, Акен, Фокс, Ли, Джонс, Баннан, Рич, Родес, Хупер.
"Халл Сити": МакГрегор, Томори, Мазух, Эктор, Аина, Ирвайн, Ларссон, Боуэн, Хенриксен, Гросицки, Кэмпбелл.
Прогноз на матч:
"Шеффилд Уэнсдэй" – фаворит, "совы" уверенно играют на своем поле, а команда Слуцкого в последнее время находится не в лучшем состоянии. "Халл" много пропускает, в последних четырех играх как минимум два мяча, но и сам постоянно забивает, поэтому можно надеяться на большое количество голов в отчетном противостоянии.
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.80, на ничью – 3.80, на гостей – 4.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9