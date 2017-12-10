Возможность реабилитироваться: "Арсенал" в гостях у "Саутгемптона"

"Саутгемптон" – "Арсенал"

Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)

Лондонскому "Арсеналу" в рамках 16 тура английской Премьер-Лиги предстоит непростой выезд в Саутгемптон, где ему будет противостоять местная команда с одноименным названием. Перед началом сезона оба коллектива рассчитывали, как минимум, на лучшие результаты, чем те, что они демонстрируют на текущий момент, но времени на исправление ошибок у "канониров" и "святых" предостаточно.

"Саутгемптон" располагается в середине турнирной таблицы чемпионата, прогнозируемое ему место оккупировали такие команды как "Бернли" и "Уотфорд", несмотря на значительную разницу в финансовых возможностях клубов. В двух последних турах подопечные Пеллегрино заработали всего одно очко, проиграв "Манчестер Сити" – 1:2 и расписав мировую с "Борнмутом" – 1:1. Впереди у "святых" два домашних матча, однако соперники не из простых – "Арсенал" и "Лестер", но отступать "Саутгемптону" некуда, и нужно брать очки в каждой из встреч.

Подопечных Венгера продолжает лихорадить в чемпионате: после трех подряд побед с общим счетом 8:0, в числе которых и виктория в лондонском дерби с "Тоттенхэмом", "канониры" в важнейшем матче на "Эмирейтс" уступили "Манчестер Юнайтед" - 1:3. В той встрече "Арсенал" имел подавляющее преимущество по всем игровым и статистическим показателям, но бездарная реализация и великолепная игра Де Хеа привели к такому плачевному результату. В середине недели резервный состав канониров расстрелял БАТЭ в рамках Лиги Европы, отправив в ворота белорусов 6 безответных мячей.

В прошлом сезоне "Арсенал" и "Саутгемптон" встречались друг с другом целых 4 раза, правда, тогда "святые" выступали под руководством другого тренера – ныне рулевого "Лестера". Сначала экс-подопечные Пюэля уступили "канонирам" в 4 туре Премьер-Лиги – 1:2, но затем выбили их из Кубка Лиги – 2:0, а вскоре лондонцы отомстили – 5:0 в чемпионате и 2:0 в Кубке Англии.

Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Арсенала":

Всего команды встречались друг с другом 17 раз: 8 побед на счету "канониров", 4 – "святых", еще 5 матчей завершились вничью.

Два последних выезда на "Сент-Мэри" завершились для "Арсенала" удачно, однако до этого лондонцы не могли обыграть Саутгемптон на его поле с 2003 года.

В 7 гостевых матчах чемпионата в этом сезоне "канониры" добились лишь 2 побед.

Ориентировочные составы на игру:

Саутгемптон: Форстер, Пье, Ван Дейк, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Редмонд, Тадич, Буфаль, Остин.

Арсенал: Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.

Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Арсенал":

Букмекеры дают достаточно высокий коэффициент на победу "Арсенала", хотя в нынешнем сезоне очки с "Сент-Мэри" увозили такие команды как, например, "Суонси", "Брайтон" и "Хаддерсфилд". В еврокубках "канониры" не задействовали своих сильнейших футболистов, поэтому физическая форма последних должна быть в полном порядке. Ну и два последних выезда в Саутгемптон принесли "Арсеналу" 6 очков с разницей голов 7:0.

На победу "Саутгемптона" букмекеры предлагают коэффициент 3,78, на ничью – 3,74, на победу "Арсенала" – 2,07.