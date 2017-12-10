Возможность реабилитироваться: "Арсенал" в гостях у "Саутгемптона"

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Возможность реабилитироваться: "Арсенал" в гостях у "Саутгемптона"

"Саутгемптон" – "Арсенал"

Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)

Лондонскому "Арсеналу" в рамках 16 тура английской Премьер-Лиги предстоит непростой выезд в Саутгемптон, где ему будет противостоять местная команда с одноименным названием. Перед началом сезона оба коллектива рассчитывали, как минимум, на лучшие результаты, чем те, что они демонстрируют на текущий момент, но времени на исправление ошибок у "канониров" и "святых" предостаточно. 

"Саутгемптон" располагается в середине турнирной таблицы чемпионата, прогнозируемое ему место оккупировали такие команды как "Бернли"  и "Уотфорд", несмотря на значительную разницу в финансовых возможностях клубов. В двух последних турах подопечные Пеллегрино заработали всего одно очко, проиграв "Манчестер Сити" – 1:2 и расписав мировую с "Борнмутом" – 1:1. Впереди у "святых" два домашних матча, однако соперники не из простых – "Арсенал" и "Лестер", но отступать "Саутгемптону" некуда, и нужно брать очки в каждой из встреч.

Подопечных Венгера продолжает лихорадить в чемпионате: после трех подряд побед с общим счетом 8:0, в числе которых и виктория в лондонском дерби с "Тоттенхэмом", "канониры" в важнейшем матче на "Эмирейтс" уступили "Манчестер Юнайтед" - 1:3. В той встрече "Арсенал" имел подавляющее преимущество по всем игровым и статистическим показателям, но бездарная реализация и великолепная игра Де Хеа привели к такому плачевному результату. В середине недели резервный состав канониров расстрелял БАТЭ в рамках Лиги Европы, отправив в ворота белорусов 6 безответных мячей.

В прошлом сезоне "Арсенал" и "Саутгемптон" встречались друг с другом целых 4 раза, правда, тогда "святые" выступали под руководством другого тренера – ныне рулевого "Лестера". Сначала экс-подопечные Пюэля уступили "канонирам" в 4 туре Премьер-Лиги – 1:2, но затем выбили их из Кубка Лиги – 2:0, а вскоре лондонцы отомстили – 5:0 в чемпионате и 2:0 в Кубке Англии.

Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Арсенала":

Всего команды встречались друг с другом 17 раз: 8 побед на счету "канониров", 4 – "святых", еще 5 матчей завершились вничью.

Два последних выезда на "Сент-Мэри" завершились для "Арсенала" удачно, однако до этого лондонцы не могли обыграть Саутгемптон на его поле с 2003 года.

В 7 гостевых матчах чемпионата в этом сезоне "канониры" добились лишь 2 побед.

Ориентировочные составы на игру:

Саутгемптон: Форстер, Пье, Ван Дейк, Худт, Бертран, Ромеу, Лемина, Редмонд, Тадич, Буфаль, Остин.

Арсенал: Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт.

Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Арсенал":

Букмекеры дают достаточно высокий коэффициент на победу "Арсенала", хотя в нынешнем сезоне очки с "Сент-Мэри" увозили такие команды как, например, "Суонси", "Брайтон" и  "Хаддерсфилд". В еврокубках "канониры" не задействовали своих сильнейших футболистов, поэтому физическая форма последних должна быть в полном порядке. Ну и два последних выезда в Саутгемптон принесли "Арсеналу" 6 очков с разницей голов 7:0.

На победу "Саутгемптона" букмекеры предлагают коэффициент 3,78, на ничью – 3,74, на победу "Арсенала" – 2,07.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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