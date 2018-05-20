Возможный будущий тренер "Зенита" может завершить карьеру



Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат заявил, что он может завершить карьеру.

"Я виноват в вылете "Спарты" из Эредивизии. Мы должны были играть лучше. Впрочем я знал на что шел, поэтому не хочу никого критиковать. К сожалению, нам не удалось спастись от вылета. Неприятно завершать карьеру таким образом. Если у меня не будет интересных вариантов, то это конец моей карьеры", - приводит слова Адвоката Voetbal International.

Ранее сообщалось, что 70-летний Адвокат может вновь возглавить "Зенит".

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