Возможный будущий тренер "Зенита" может завершить карьеру
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат заявил, что он может завершить карьеру.
"Я виноват в вылете "Спарты" из Эредивизии. Мы должны были играть лучше. Впрочем я знал на что шел, поэтому не хочу никого критиковать. К сожалению, нам не удалось спастись от вылета. Неприятно завершать карьеру таким образом. Если у меня не будет интересных вариантов, то это конец моей карьеры", - приводит слова Адвоката Voetbal International.
Ранее сообщалось, что 70-летний Адвокат может вновь возглавить "Зенит".
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|Херенвен
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|34
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|11
|Хераклес
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|Гронинген
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|Виллем II
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|33
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|Рода ЮК
|33
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|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23