Возможный будущий тренер "Зенита" может завершить карьеру

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Возможный будущий тренер "Зенита" может завершить карьеру
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат заявил, что он может завершить карьеру.

"Я виноват в вылете "Спарты" из Эредивизии. Мы должны были играть лучше. Впрочем я знал на что шел, поэтому не хочу никого критиковать. К сожалению, нам не удалось спастись от вылета. Неприятно завершать карьеру таким образом. Если у меня не будет интересных вариантов, то это конец моей карьеры", - приводит слова Адвоката Voetbal International.

Ранее сообщалось, что 70-летний Адвокат может вновь возглавить "Зенит".

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