Возможный дебют Миранчука в Серии "А", "Ливерпуль" против лидера АПЛ и очередные сложности Кумана: ТОП-5 матчей, которые нужно обязательно посмотреть на выходных

"Эвертон" – "Ливерпуль"

17 октября, 14:30. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

Лидер Премьер-лиги принимает действующего чемпиона. Мерсисайдское дерби – это по умолчанию событие в английском футболе, а данный поединок имеет еще и важное турнирное значение. "Ириски" под руководством Карло Анчелотти выиграли все 4 стартовых матча сезона и забрали награды лучшему игроку и тренеру сентября. Более того, "Эвертон" выдал лучший старт сезона за 125 лет и впервые за долгое время подходит к дерби на более высокой позиции, чем "Ливерпуль". Несколько непривычно видеть "Эвертон" на вершине турнирной таблицы, но лидерство команды Анчелотти нельзя назвать несправедливым. Сейчас "ириски" лучше пользуются проблемами грандов и оккупировали первую строчку АПЛ. "Ливерпуль" уже проигрывал 2:7 "Астон Вилле", "Ман Сити" получал кучу голов от "Лестера", а в то время Эвертон не без проблем, но набирал свои очки. Тем интереснее будет наблюдать за этим матчем – Анчелотти умеет играть с "Ливерпулем", который, в свою очередь, стремится вернуть лидерство. В обоих тренеров нет серьезных проблем – у "красных" из важных исполнителей точно не сыграют только Алиссон и Кейта. "Эвертон" рискует потерять Йери Мину, который продолжает восстанавливаться от травмы. Все идет к тому, что мерсисайдское дерби удастся на славу. Единственное, что вызывает вопросы, – функциональное состояние игроков. Обе команды делегировали значительное количество представителей в национальные сборные, а уже на следующей неделе "Ливерпуль" ожидает еще и Лига Чемпионов, в первом туре которой "красные" сыграют с "Аяксом". К слову, последний раз "Эвертон" побеждал "Ливерпуль" ровно 10 лет назад – 17 октября 2010-го. Когда же обыгрывать принципиального соперника, если не сейчас?

"Наполи" – "Аталанта"

17 октября, 16:00. Неаполь, "Сан-Паоло"

Гасперини и его команда в статусе лидеров Серии "А" едут в солнечный Неаполь на центральный матч 4-го тура. Бергамаски начали чемпионат в своем фирменном стиле, отправив в ворота своих оппонентов уже 13 мячей. Именно команда Гасперини уже привычно удерживает статус лучшей атаки дивизиона, а вот в защите, как всегда, дело обстоит несколько хуже. Пять пропущенных голов – показатель уровня середняков, но отнюдь не лидера. "Наполи" тоже выиграл свои два матча, но в третьем туре стал фигурантом громкого скандала. Команда Дженнаро Гаттузо не смогла вылететь в Турин на поединок с "Ювентусом" из-за запрета местных властей покидать город. Как следствие, руководство Серии "А" присудило неаполитанцам техническое поражение и дополнительно наказало снятием одного балла. Таким образом, в активе "партненопейцив" пока лишь 5 очков, хотя не исключено, что клуб обжалует данный вердикт. В чем точно нет сомнений, так это в том, что разъяренная команда Гаттузо отдаст все силы в поединке против лидера. Это будет великая битва! Ждем на поле и россиянина Алексея Миранчука!

"Интер" – "Милан"

17 октября, 19:00. Милан, "Джузеппе Меацца"

Дерби делла Мадоннина – по умолчанию центральный матч тура в Италии, независимо от турнирного положения команд. А здесь наконец и "Милан", и "Интер" удачно начали чемпионат – на "Джузеппе Меацца" будет горячо! "Россонери" выиграли все 3 матча с общим счетом 7:0 – единственная команда, которая еще не вынимала мяч из сетки собственных ворот. И команда Конте потеряла очки лишь в матче против крепкого "Лацио". К очному противостоянию "Милан" подходит на 2-й позиции таблицы, а "нерадзурри" занимают 5 место. На следующей неделе обе команды сыграют в еврокубках – Интер примет гладбахскую "Боруссию" в Лиге Чемпионов, а "Милан" в Лиге Европы проведет выездной матч против "Селтика". Впрочем, вряд ли сейчас оба тренера думают о следующей неделе. Победа в дерби – приоритет. Антонио Конте должен серьезно поломать голову, ведь имеет серьезные потери. Янг, Бастони, Наингголан, Шкриньяр, Весино, Гальярдини – данные исполнители не сыграют в дерби. А вот у "Милана" ситуация значительно лучше – Ибрагимович одолел коронавирус и готов выйти на поле. Среди тех, кто не сможет помочь команде, остались Габбия, Конти и Ребич. Потери команд трудно даже сравнивать – "Милан" выглядит фаворитом встречи!

"Манчестер Сити" – "Арсенал"

17 октября, 19:30. Манчестер, "Этихад"

Микель Артета будет противостоять своей бывшей команде, которую в конце 2019-го покинул ради "канониров". Поединок на "Этихад" – центральный в 4-м туре АПЛ и ничем не уступает дерби "Ливерпуля". "Манчестер Сити" провалил старт сезона, выиграв лишь один из трех поединков чемпионата. "Лестер" на "Этихад" отгрузил подопечным Гвардиолы сразу 5 мячей, а после этого "горожане" еще и потеряли очки с "Лидсом". Как следствие, в настоящее время действующий вице-чемпион занимает нетипичную для себя 14-ю строчку. Права на ошибку у "Манчестер Сити" больше нет – в противном случае конкуренты могут оторваться слишком далеко, что вряд ли входило в планы Гвардиолы. У "Арсенала" ситуация получше. "Канониры" уже пополнили клубный музей Суперкубком Англии, а в чемпионате выиграли 3 из 4-х поединков, разместившись на некогда привычной для себя 4-й позиции. Единственной командой, которая одолела подопечных Артеты, стал "Ливерпуль". Теперь же бывший ассистент Гвардиолы возвращается на "Этихад" с надеждой обыграть своего учителя. Под вопросом участие в поединке Рахима Стерлинга и Агуэро. Жезус и Зинченко еще не готовы к возвращению не поле. Гостям не помогут Мартинелли, Мари, Мустафи и Чамберс – как видим, потери "Манчестер Сити" выглядят куда более серьезными. А тут еще и Де Брюйне вылетел на несколько недель – об этом Гвардиола сообщил на предматчевой пресс-конференции.

"Хетафе" – "Барселона"

17 октября, 22:00. Хетафе, "Колозеум Альфонсо Перес"

В предыдущем туре каталонцы расписали мировую с "Севильей" и потеряли первые очки в чемпионате, отпустив "Реал" в отрыв. Так как лавный оппонент "Барсы" с большой долей вероятности наберет очередные 3 очка (играют с новичком Ла Лиги "Кадисом"), то и подопечным Кумана необходимо побеждать "Хетафе" на выезде. Команда из пригорода Мадрида регулярно дает бой каталонцам на своем поле, поэтому Месси и компании не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Тем более, после поединков сборных и изнурительного перелета в Южную Америку (в случае аргентинца) и обратно в Испанию. Тер Штеген и Альба все еще вне игры. Не исключено, что Рональд Куман предоставит определенный отдых тому же Месси, ведь уже во вторник "блаугранас" сыграют с клубом "Ференцварош" в Лиге Чемпионов, а через неделю – дуэль против "Реала". Впрочем, победа нужна "Барселоне" и в этом поединке, поэтому грамотно распределить силы футболистов на ближайший важный отрезок – главная задача тренера "Кулес". Барсу ожидает тяжелый график, а матч с традиционно крепким "Хетафе" станет первым испытанием.