Возможный переход Дзюбы в "Бордо": появились новые данные

Как сообщалось ранее, "Бордо" нацелился на форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.

Однако, как удалось выяснить российским СМИ, французский клуб не намерен покупать 29-летнего футболиста.

Жирондинцы заинтересованы в аренде Дзюбы на один сезон. Пока неизвестно, планирует ли "Бордо" включать в соглашение пункт о возможном выкупе нападающего. | http://soccernews.ru