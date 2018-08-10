Возможный переход Дзюбы в "Бордо": появились новые данные

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Возможный переход Дзюбы в "Бордо": появились новые данные

Как сообщалось ранее, "Бордо" нацелился на форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.

Однако, как удалось выяснить российским СМИ, французский клуб не намерен покупать 29-летнего футболиста.

Жирондинцы заинтересованы в аренде Дзюбы на один сезон. Пока неизвестно, планирует ли "Бордо" включать в соглашение пункт о возможном выкупе нападающего. | http://soccernews.ru

Комментарии
...

Быстрее только Ибра тиму меняет))

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