Возможный уход Модрича из "Реала": появились новые подробности

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич прибыл в расположение команды, сообщает официальный твиттер королевского клуба.

Сегодня футболист тренировался с командой с полной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что 32-летний Модрич хочет покинуть "Реал" и перейти в "Интер".

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