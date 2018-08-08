Возможный уход Модрича из "Реала": появились новые подробности

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Возможный уход Модрича из "Реала": появились новые подробности

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич прибыл в расположение команды, сообщает официальный твиттер королевского клуба.

Сегодня футболист тренировался с командой с полной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что 32-летний Модрич хочет покинуть "Реал" и перейти в "Интер".

Не пропустите: "Реал" определился с еще одним кандидатом на замену Модричу. | http://soccernews.ru

Комментарии
Дибала ездит на месси верхом

ну и где тут подробности?

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