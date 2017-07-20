Возможный уход Неймара может "ударить" по Роналду

Возможный уход Неймара из каталонской "Барселоны" может "ударить" по форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, португальский бомбардир "сливочных" до сих пор не определился со своим будущим. Однако возможный трансфер бразильца в стан французского ПСЖ может просто не оставить действующему обладателю "Золотого мяча" выбора, так как парижский гранд назывался единственным европейским клубом, который готов был заплатить за него более 100 миллионов евро. После же возможного приобретения Неймара "красно-синие" вряд ли будут готовы провернуть еще один мегатрансфер.

Напомним, глава "Mediapro" уверен в том, что Неймар хочет покинуть "Барселону". | soccernews.ru