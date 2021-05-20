Возможный уход Зидана не повлияет на желание Мбаппе перейти в "Реал"

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Возможный уход Зидана не повлияет на желание Мбаппе перейти в "Реал" Фото сайт ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перебраться в "Реал" этим летом.

Как сообщает AS, возможный уход Зинедина Зидана с поста тренера "сливочных" никак не повлияет на решение футболиста.

Отмечается, что трансфер может сорваться только в том случае, если клубы не смогут согласовать финансовую сторону сделки.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 41 гол и 11 результативных передач в 46 играх.

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