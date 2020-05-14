Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня

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Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня

Рестарт чемпионата Англии может быть отложен до 19 июня, утверждает The Telegraph.

По данным источника, к такому решению руководство лиги пришло из-за беспокойства футболистов и тренеров.

Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен 13 июня, если правительство Великобритании даст на это разрешение, однако дата снова может быть перенесена.

В середине мая клубы могут возобновить тренировки.

Напомним, что правительство Великобритании разрешило проведение спортивных мероприятий в стране с 1 июня.

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