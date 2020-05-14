Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня
Рестарт чемпионата Англии может быть отложен до 19 июня, утверждает The Telegraph.
По данным источника, к такому решению руководство лиги пришло из-за беспокойства футболистов и тренеров.
Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен 13 июня, если правительство Великобритании даст на это разрешение, однако дата снова может быть перенесена.
В середине мая клубы могут возобновить тренировки.
Напомним, что правительство Великобритании разрешило проведение спортивных мероприятий в стране с 1 июня.
Читайте также: Мэр Лондона против возобновления сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Руководство "Рубина" выступает за доигровку РПЛ
-
"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала
-
Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан"
-
Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго
-
Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 мая
-
Видич и Лазович отказались войти в новый тренерский штаб "Локомотива"
-
Директор "Фиорентины" рассказал о том, как заразил всю семью коронавирусом
-
Руководство "Рубина" выступает за доигровку РПЛ
-
2
"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала
-
Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан"
-
Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня
-
Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго
-
"Динамо "пожелало выздоровления председателю совета директоров Соловьеву, заразившемуся коронавирусом
-
Михаил Кержаков рассказал, чем занимается на карантине
-
Председатель совета директоров "Динамо" прокомментировал новости о его заражении коронавирусом
-
Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу
-
Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина
-
Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере
-
Девушка Роналду опубликовала эффектное фото в инстаграме
-
Защитник "Наполи" Манолас травмировался на тренировке
-
Дзюба назвал лучшего форварда в мире
-
2
"Ел картон". Балотелли рассказал, как проходила его самоизоляция
-
Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова
-
Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18