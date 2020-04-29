Возобновление Бундеслиги под угрозой из-за новой волны коронавируса

В Германии вторая волна заражения коронавирусом. Возобновление сезона Бундеслиги под угрозой. Об этом сообщает Daily Mail,.

После ослабления ограничений в стране, количество заболевших Covid-19 резко начало расти. Рестарт сезона должен был состояться 9 мая.

По данным источника, в Германии снова могут усилить карантинные меры, из-за чего возобновление сезона придется отложить.

Ранее сообщалось, что игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках.

По последним данным, в Германии было зафиксировано в общей сложности 159 912 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 6 314 человек.

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