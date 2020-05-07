Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура

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Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура

Чемпионат Германии, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 16 мая.

Стало известно расписание матчей.

16 июня

15:30 "Боруссия" Дортмунд – "Шальке" 

15:30 "РБ Лейпциг" – "Фрайбург"

15:30 "Хоффенхайм" – "Герта" 

15:30 "Фортуна" Дюссельдорф – "Падерборн"

15:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"

18:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах.

17 июня 

15:30 "Кельн" – "Майнц"

18:00 "Унион" – "Бавария".

18 июня

20:30 "Вердер" - "Байер". 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
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