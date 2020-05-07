Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура
Чемпионат Германии, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 16 мая.
Стало известно расписание матчей.
16 июня
15:30 "Боруссия" Дортмунд – "Шальке"
15:30 "РБ Лейпциг" – "Фрайбург"
15:30 "Хоффенхайм" – "Герта"
15:30 "Фортуна" Дюссельдорф – "Падерборн"
15:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"
18:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах.
17 июня
15:30 "Кельн" – "Майнц"
18:00 "Унион" – "Бавария".
18 июня
20:30 "Вердер" - "Байер".
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Названа дата прибытия в Москву будущего тренера "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16