Возобновление чемпионата Италии может быть отложено

Правительство Италии продлило запрет на проведение спортивных мероприятий в стране до 14 июня из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport Mediaset.

Таким образом, возобновление чемпионата Италии, которое было запланировано на 13 июня, скорее всего, будет отложено. Рестарт турнира может состояться 20 июня.

После 26 туров лидером чемпионата Италии является "Ювентус", который набрал 63 очка. На втором месте с 62 очками находится "Лацио". В первую тройку также входит "Интер" (54).

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