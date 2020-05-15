Возобновление сезона Серии А находится под угрозой срыва
Почти половина клубов, выступающих в Серии А, отказывается возобновлять тренировки, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в список "бунтарей" вошли "Милан", "Интер", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа".
Недовольство вызвал медицинский протокол лиги, согласно которому вся команда обязана уйти на 15-дневный карантин в случае обнаружения коронавируса у одного из футболистов или сотрудников клуба.
Представители Серии А считают, что необходимо взять на вооружение немецкий опыт, то есть заражённого человека нужно изолировать, но все остальные могут сдать тесты и в случае отрицательного результата продолжить тренировочный процесс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16