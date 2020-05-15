Возобновление сезона Серии А находится под угрозой срыва

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Возобновление сезона Серии А находится под угрозой срыва

Почти половина клубов, выступающих в Серии А, отказывается возобновлять тренировки, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в список "бунтарей" вошли "Милан", "Интер", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа".

Недовольство вызвал медицинский протокол лиги, согласно которому вся команда обязана уйти на 15-дневный карантин в случае обнаружения коронавируса у одного из футболистов или сотрудников клуба.

Представители Серии А считают, что необходимо взять на вооружение немецкий опыт, то есть заражённого человека нужно изолировать, но все остальные могут сдать тесты и в случае отрицательного результата продолжить тренировочный процесс.

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