"Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем". Сборная России поддержала Головина
Пресс-служба сборной России в твиттере пожелала скорейшего восстановления российскому хавбеку "Монако" Александру Головину.
Футболист на данный момент восстанавливается после травмы.
"Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем", - написала служба в соцвети.
В сезоне-2020/21 Головин провел лишь 2 матча в Лиге 1, сделав 1 результативную передачу.
А еще: Черчесов рассказал о состоянии травмированного Головина| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Евсеев назвал причины неудач российских клубов в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов
-
Сульшер отказался комментировать слухи о его отставке из "МЮ"
-
В сборной России высказались о сомнительном тесте Шунина
-
"Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем". Сборная России поддержала Головина
-
Экс-тренер сборной России Игнатев оценил результаты клубов РПЛ в Лиге Чемпионов
-
"МЮ" не планирует расставаться с Сульшером
-
Широкову грозит два года тюрьмы за избиение судьи
-
Роналду попал в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи
-
У голкипера "Динамо" Шунина сомнительный тест на коронавирус
-
Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи
-
Маркус Тюрам впервые в своей карьере вызван в сборную Франции
-
Пресс-служба УЕФА оценила стадион "Зенита"
-
"Арсенал" представил разминочную форму. Комплект напоминает экипировку "Милана"
-
Гендиректор "Сочи" высказался о Заболотном
-
Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Алаба может следующим летом бесплатно перейти в "Ювентус"
-
Мартинес готов обсудить с "Интером" продление контракта
-
Малафеев высказался о результате "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Хавбек "Ахмата" Садулаев: "Глушаков - крутой парень"
-
Хавбек "Динамо" Лесовой высказался по поводу вызова в сборную России