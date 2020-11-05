"Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем". Сборная России поддержала Головина

Пресс-служба сборной России в твиттере пожелала скорейшего восстановления российскому хавбеку "Монако" Александру Головину.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы.

"Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем", - написала служба в соцвети.

В сезоне-2020/21 Головин провел лишь 2 матча в Лиге 1, сделав 1 результативную передачу.

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